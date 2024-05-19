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Усик дав Ф’юрі урок боксу і став абсолютним чемпіоном світу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Усик — Ф’юрі Новина оновлена 19 травня 2024, 03:18
Усик — Ф’юрі. Фото Фото Getty Images

Українець створив історію у боксі

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу на ринг вийшли непереможні чемпіони світу з боксу українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) та британець Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Поєдинок важковаговиків тривав 12 раундів і завершився перемогою Усика. Про це повідомляє "Телеграф".

Олександр блискуче стартував, вигравши перші три раунди, проте Тайсон перебудувався, зумівши кілька разів потрясти українського чемпіона. Все змінив 9-й раунд, наприкінці якого Ф’юрі опинився у важкому нокдауні — "Циганський король" пропустив безліч ударів, після яких рятувався втечею по всьому рингу, поки рефері не почав відлік. Після цього українець вправно довів справу до перемоги рішенням суддів. Підсумковий рахунок – 115-112, 114-113, 113-114 на користь українця.

Таким чином, Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у гевівейті. Вперше цей титул отримує боксер-супертяж в еру чотирьох основних поясів: WBO, WBA, WBC та IBF. Останнім абсолютним чемпіоном світу у супертяжах був британець Леннокс Льюїс, який завоював цей титул у 1999 році.

Відео бою Холіфілд — Льюїс 2

Зазначимо, восени Усика та Ф’юрі чекає на реванш, щоправда, у другому поєдинку не буде розіграний титул абсолютного чемпіона світу. Пояс IBF влітку стане вакантним.

Нагадаємо, в андеркарді шоу Усик — Ф’юрі відбулося кілька цікавих поєдинків. Приміром, українець Даніель Лапін переміг Октавіу Пудівітра з Португалії та завоював вакантний пояс WBA Inter-Сontinental у напівважкому дивізіоні. Крім того, на ринг невдало повернувся росіянин Сергій Ковальов. "Крашер" був побитий молодшим шведом Робіном Сафаром. Також на розігріві феноменально виступив британський боксер Марк Чемберлен на прізвисько "Грім".

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик