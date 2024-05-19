Усик дав Ф’юрі урок боксу і став абсолютним чемпіоном світу (відео)

Українець створив історію у боксі

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу на ринг вийшли непереможні чемпіони світу з боксу українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) та британець Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Поєдинок важковаговиків тривав 12 раундів і завершився перемогою Усика. Про це повідомляє "Телеграф".

Олександр блискуче стартував, вигравши перші три раунди, проте Тайсон перебудувався, зумівши кілька разів потрясти українського чемпіона. Все змінив 9-й раунд, наприкінці якого Ф’юрі опинився у важкому нокдауні — "Циганський король" пропустив безліч ударів, після яких рятувався втечею по всьому рингу, поки рефері не почав відлік. Після цього українець вправно довів справу до перемоги рішенням суддів. Підсумковий рахунок – 115-112, 114-113, 113-114 на користь українця.

Таким чином, Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у гевівейті. Вперше цей титул отримує боксер-супертяж в еру чотирьох основних поясів: WBO, WBA, WBC та IBF. Останнім абсолютним чемпіоном світу у супертяжах був британець Леннокс Льюїс, який завоював цей титул у 1999 році.

Відео бою Холіфілд — Льюїс 2

Зазначимо, восени Усика та Ф’юрі чекає на реванш, щоправда, у другому поєдинку не буде розіграний титул абсолютного чемпіона світу. Пояс IBF влітку стане вакантним.

Нагадаємо, в андеркарді шоу Усик — Ф’юрі відбулося кілька цікавих поєдинків. Приміром, українець Даніель Лапін переміг Октавіу Пудівітра з Португалії та завоював вакантний пояс WBA Inter-Сontinental у напівважкому дивізіоні. Крім того, на ринг невдало повернувся росіянин Сергій Ковальов. "Крашер" був побитий молодшим шведом Робіном Сафаром. Також на розігріві феноменально виступив британський боксер Марк Чемберлен на прізвисько "Грім".