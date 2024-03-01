"Мамо, я не хочу жити": у ліцеї на Прикарпатті "зацькували" сина військового, довелося втрутитися владі

Діти відчули повну безкарність за свої діяння, а матері дитини, яка піддається буллінгу, у ліцеї загрожують позбавленням батьківських прав

У ліцеї №4 міста Івано-Франківськ спалахнув скандал — учні 6-го класу жорстоко буллили свого однокласника на ім’я Єремія за те, що він грає на скрипці. Хлопчику масово надсилали на телефон повідомлення з одним лише словом "плач" і обіцяли "поставити синці". В результаті знущань дитина сказала своїй мамі "я не хочу жити". Справа набула широкого розголосу і за нього взялася не лише поліція.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала письменниця та поетеса Любов Бурак. Вона також опублікувала скрині повідомлень, які надходять дитині на телефон.

"Я мала написати про Єремію два тижні тому. Але не написала. Порадила мамі Оксані адвоката – найкращого, якого знаю. Думала, що цього достатньо. Так як Оксану та Єремію я знаю давно, хлопчик ріс практично у мене на очах. Золота дитина. У всьому. Ще б здоров’я козацького — і більшого щастя для мами не було б. На жаль, Єремія здоров’ям похвалитися не може. Але може бути іншим: чесністю, щирістю, здібностями, талантом.Він геніальний скрипаль. Він грав на скрипці, щоб зібрати гроші нашим добровольцям. Поки що не зацькували", — написала Бурак.

Вона вважає, що в цьому випадку мали втрутитися педагоги й пояснити дітям, що не можна ображати тих, хто слабший. Однак цього не сталося. Щобільше, коли мати дитини приходить до ліцею, щоб розібратися у ситуації, їй загрожують позбавленням батьківських прав.

"Школа захищає малолітніх, малограмотних покидьків, а не талановитої дитини. Директор ліцею, реагуючи на звернення мами Ієремії про булінг, запрошує до кабінету завуча, класного керівника та інспектора ювенальної юстиції. І година розпікає маму про те, що Єремія позбавленням батьківських прав А що стосується цькування дитини, то це з погляду директора – хвора фантазія хлопчика, не було такого, адже у них не просто так собі "школа на районі", а ліцей, в якому працюють супер педагоги та вчаться супердіти. ", — додала Любов.

Далі будуть представлені скрині повідомлень з месенджера, де учні ліцею "травлять" Єремію.

До речі, батько хлопчика вже два роки служить у Збройних силах України та постійно підтримує зв’язок зі своєю дитиною.

За справу взялася поліція

У пресслужбі Поліції Івано-Франківської області заявили, що за фактом булінгу у навчальному закладі проводиться перевірка. Повідомлення про те, що сталося, правоохоронцям надійшло від матері хлопчика. Вона просила захистити її сина від жорстокого поводження та психологічного насильства з боку однокласників.

"На звернення одразу відреагували поліцейські та співробітники ювенальної превенції прикарпатської поліції. За цим фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють усі події, опитують педагогів. Також заплановано опитування інших учасників навчально-освітнього процесу у присутності законних представників. Крім цього, Департаментом освіти та науки Івано- Франківської міської ради видано наказ про створення комісії з перевірки цього факту", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що булінг – це правопорушення, за яке передбачено адміністративну відповідальність за ст. 173-4 КУпАП.

Скандал отримав продовження

На подію, що сталася у ліцеї, відреагував освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Прошу маму дитини вийти на зв’язок. Прошу департамент освіти повідомити результати комісії, адже мама подала звернення і до нас. І прошу забезпечити кваліфіковану допомогу дитині", – сказав він.

Любов Бурак своєю чергою написала ще одну посаду про цю ситуацію на своїй сторінці у Facebook. Як виявилося, у цьому класі є й інші діти, які страждають від булінгу. Але їхнім батькам буквально загрожують, якщо ті спробують щось зробити.

"Я сьогодні поспілкувалася з декількома мамами дітей з цього класу. Яким також перепадає від "блатних" однокласників. Вони бояться. Батьки бояться захищати своїх дітей від булінгу. Бо буде гірше. Одна бабуся готова була звернутися в поліцію, але вчителька(вона не зізналась котра саме) переконала її цього не робити. Бо будуть ще більші проблеми. Ось так. Трясця! Я оце читаю скріни того мамського чатику і думаю: а межа людської тупості, самодурства і безсоромництва десь є, чи це риторичне питання?", — написала письменниця.

Реакція соціальних мереж

Звичайно, цей скандал уже став відомим на всю країну і люди в соціальних мережах почали висловлювати свою думку щодо цього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2023 року у навчальному закладі міста Ірпінь Київської області побили третьокласника на очах у вчительки. Хоча подія сталася взимку, розголосу її надали лише через пів року.