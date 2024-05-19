Оновлення даних у ТЦК: у Міноборони дали важливі поради

Оновити дані можна навіть онлайн

В Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Тепер військовозобов'язані протягом 60 днів мають оновити свої дані.

Як зазначили у Міністерстві оборони, всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, потрібно вказати номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

Це можна зробити наступним чином:

через застосунок "Резерв+";

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки;

У Міноборони наголосили, що це важливо зробити до 16 липня. Якщо громадянин не оновить свої дані, то його можна буде притягнути до адміністративної відповідальності.

Що відомо про "Резерв+"

Застосунок доступний для звантаження з App Store (тут) та Google Play (тут). Це зручний спосіб пройти обов'язкову процедуру та побачити, яка інформація є в реєстрі "Оберіг".

У додаток "Резерв+" підтягнеться інформація з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Вона міститиме дату оновлення даних, ПІБ, дату народження, ІПН, а також за наявності — відомості про бронювання та відстрочку, дату проходження медкомісії та придатність/непридатність, військово-облікову спеціальність тощо.

Зверніть увагу! До 18 червня 2024 року додаток працюватиме в тестовому режимі. Потім у ньому з'явиться QR-код. Зазначимо, представники ТЦК, поліції та прикордонники отримали право перевіряти військово-облікові документи. Штрих код у військовому квитку або QR-код у додатку покаже, що особа оновила свої дані.

Додаток "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Через нього не надсилатимуться повістки для явки до військкомату на медичну комісію. Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 травня в Україні запрацював додаток "Резерв+". У ньому можна оновити дані для ТЦК.