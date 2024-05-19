Разом ми сила: дружина Усика красивим постом відреагувала на його перемогу над Ф’юрі

Катерина сказала важливі слова вболівальникам Олександра

Катерина Усик, дружина Олександра Усика, емоційно відреагувала на перемогу чоловіка над Тайсоном Ф’юрі у бою за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Вона звернулася до вболівальників і супроводила пост зворушливою фотографією.

Катерина відзначила значущість перемоги у Instagram. А також розмістила фото де цілує чоловіка.

"Дякую всім за підтримку, за віру в нас. Це дуже важливо, щодня доводити, що українці — це сильні та вільні люди. Разом — ми сила. Весь світ бачить це. Слава українському народу. Слава всім, хто захищає", — написала Усік.

Олександр напередодні виграв бій у Ф’юрі за очками, роздільними рішеннями суддів, і став першим у XXI сторіччі абсолютним чемпіоном світу. Також він став першим чемпіоном у еру чотирьох основних поясів: WBO, WBA, WBC та IBF. Попереднім абсолютним чемпіоном світу у супертяжах був британець Леннокс Льюїс, який завоював цей титул у 1999 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик потрапив до лікарні після перемоги над Ф’юрі.