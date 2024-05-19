Долар перевалить за 40 гривень? Українцям розповіли, коли це може статися

Хоча у планах НБУ є поступова девальвація, не варто очікувати різкого ослаблення гривні.

Офіційний курс долара в Україні може перейти позначку 40 грн і встановитися на рівні 40-40,5 грн/долар. При цьому не варто хвилюватися через дії Нацбанку, оскільки прогнозний курс, "записаний" урядом у бюджеті-2024, становить 40,7 грн/долар. Таким чином, "зазор" ще є.

Такий прогноз зробив начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мішаков. Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Особисто моя думка: я бачу курс (у червні. – Ред.) в районі 40 грн/долар, 40,5 грн/долар, можливо. Але думаю, що згодом, як розпочнеться сезон збирання врожаю, вивезення врожаю, це скоригується до 39,5 грн/долар", – сказав Мішаков.

Він додав, що хоча в планах НБУ є поступова девальвація, не варто очікувати на різке ослаблення гривні.

"Не думаю, що Національний банк, маючи суттєво поповнені золотовалютні резерви, допустить швидку девальвацію. Хоча у планах Національного банку є поступова девальвація. Наскільки я пам’ятаю, вони до 10% обіцяли цього року девальвувати", — підсумував банкір.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 19 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,92 (продаж). Готівковий курс — 39,94 (купівля) та 40,02 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,43.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зміниться курс долара у 2024 році. Данило Гетьманцев зробив прогноз.