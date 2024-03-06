Компенсації за зруйноване житло: скільки родин отримали квартири і де саме

Загальна сума коштів, використаних українцями через програму єВідновлення, перевищила два мільярди гривень

Чверть українців, які отримали житлові сертифікати єВідновлення, вже використали їх на придбання нової домівки. Станом на сьогодні вже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищену нерухомість, і за останній місяць кількість угод купівлі-продажу житла в обмін на житловий сертифікат єВідновлення зросла вдвічі.

Про це "Телеграфу" розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила два мільярди гривень. Ще на майже один мільярд гривень власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали. Це означає, що вони вже визначились з об‘єктом, і протягом 30 днів мають укласти угоду купівлі-продажу.

— Ми бачимо дуже позитивну динаміку — на початку січня родина з Гостомелю обміняла свій житловий сертифікат на купівлю таунхаусу в Бучі, на початку лютого нові домівки за кошти єВідновлення придбали перші 500 родин, а ще через місяць їх кількість зросла вдвічі, тобто кількість родин, що отримали нове житло замість знищеного по програмі єВідновлення перевищила одну тисячу. Вочевидь, українці дуже чекали такої можливості і тепер вони активно її використовують, — повідомила Шуляк.

Парламентарка також зазначила, що найбільше постраждалі внаслідок російської агресії власники нерухомості купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд гривень. Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн гривень. На третьому місці опинилась Харківщина, де сума використаних сертифікатів перевищила 185 млн гривень.

Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат єВідновлення, зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках — 684. А приватні будинки завдяки програмі компенсацій купили 202 власники житлових сертифікатів. Більшість угод — вторинний ринок, зазначила Олена Шуляк.

Вона додала, що кількість угод на первинному ринку також зростає — станом на сьогодні це вже 16 угод, хоча раніше їх були одиниці. Щоправда, незабаром угод на первинці може побільшати, оскільки минулого місяці житлові сертифікати єВідновлення дозволили використовувати у поєднанні з можливостями програми державної іпотеки єОселя.

Олена Шуляк при цьому зазначила, що завдяки програмі компенсацій єВідновлення нове житло придбало вже 10% українців, які подавали на це заявку, що за її словами, є найкращим свідченням, що програма працює. Особливо враховуючи, що незабаром до фінансування програми можуть долучити кошти з арештованих рахунків росіян за кордоном, які на сьогодні становлять близько 17 мільярдів гривень.

Нардеп нагадала, що у випадку знищеного житла алгоритм подачі заявки на компенсацію наступний:

Подати за допомогою порталу або застосунку Дія інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок Дія, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об’єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

Дочекатися, доки житло обстежить комісія — це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації;

Отримати у застосунку Дія житловий сертифікат;

Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в Дії. Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;

Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Зазначимо, за оцінками Київської школи економіки, станом на січень 2024 року внаслідок війни загальна кількість зруйнованих або пошкоджених житлових будівель становила понад 250 тисяч. З них — 222 тисячі приватних будинків, понад 27 тис. — багатоквартирних будинків та 526 гуртожитків. Прямі збитки від руйнувань цих об'єктів оцінюються у $58,9 млрд. У порівнянні зі звітом на кінець 2023-го ця сума збільшилася майже на п'ять мільярдів доларів. Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель, — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська.

Як повідомлялось, 1 серпня 2023 року програму компенсацій єВідновлення розширили для власників знищеного житла. Станом на сьогодні українці подали на це 10772 заяв і 7141 заяв вже відпрацьовано.

Також "Телеграф" писав, що українцям компенсують витрати, якщо вони відновлять пошкоджені будинки за свої гроші. Сума розраховуватиметься індивідуально.