Компенсации за разрушенное жилье: сколько семей получили квартиры и где именно

Общая сумма средств, использованных украинцами через программу єВідновлення, превысила два миллиарда гривен

Четверть украинцев, получивших жилищные сертификаты єВідновлення, уже использовали их на приобретение нового жилья. По состоянию на сегодняшний день уже 1000 украинских семей приобрели такое жилье за средства программы компенсаций за уничтоженную недвижимость, и за последний месяц количество сделок купли-продажи жилья в обмен на жилищный сертификат єВідновлення выросло вдвое.

Об этом "Телеграфу" рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководительница партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, общая сумма средств, использованных украинцами на новое жилье, превысила два миллиарда гривен. Еще почти на миллиард гривен владельцы 446 жилищных сертификатов средства забронировали. Это означает, что они уже определились с объектом и в течение 30 дней должны заключить сделку купли-продажи.

— Мы видим очень положительную динамику — в начале января семья из Гостомеля обменяла свой жилищный сертификат на покупку таунхауса в Буче, в начале февраля новые дома за средства єВідновлення получили первые 500 семей, а еще через месяц их число выросло вдвое. То есть количество семей, которые получили новое жилье вместо уничтоженного по программе єВідновлення, превысило одну тысячу. Очевидно, что украинцы очень ждали такой возможности, и теперь они активно ее используют, — сообщила Шуляк.

Парламентарий также отметила, что наиболее пострадавшие в результате российской агрессии владельцы недвижимости покупают новое жилье на Киевщине, где сумма всех заключенных соглашений уже превысила один миллиард гривен. Второе место занимает город Киев, где использовали сертификаты на общую сумму 413 млн гривен. На третьем месте оказалась Харьковщина, где сумма использованных сертификатов превысила 185 млн гривен.

Наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат єВідновлення, зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах – 684. А частные дома благодаря программе компенсаций купили 202 собственника жилищных сертификатов. Большинство сделок – вторичный рынок, отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что количество сделок на первичном рынке также растет — по состоянию на сегодняшний день это уже 16 сделок, хотя раньше их были единицы. Правда, вскоре число сделок на первичке может увеличиться, поскольку в прошлом месяце жилищные сертификаты єВідновлення позволили использовать в сочетании с возможностями программы государственной ипотеки єОселя.

Елена Шуляк при этом отметила, что благодаря программе компенсаций восстановления новое жилье приобрели уже 10% украинцев, которые подавали на это заявку, что по ее словам, является лучшим свидетельством, что программа работает. Особенно учитывая, что в скором времени к финансированию программы могут привлечь средства с арестованных счетов россиян за рубежом, объем которых на сегодняшний день составляет около 17 миллиардов гривен.

Нардеп напомнила, что в случае уничтоженного жилья алгоритм подачи заявки на компенсацию следующий:

Подать с помощью портала или приложения Дия информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;

Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Дия, через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦПАУ надо убедиться, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;

Дождаться, пока жилье обследует комиссия – это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;

Получить в приложении Дия жилищный сертификат;

Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в Дии. В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании;

Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделку купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.

Отметим, по оценкам Киевской школы экономики, по состоянию на январь 2024 года в результате войны общее количество разрушенных или поврежденных жилых зданий составило более 250 тысяч. Из них 222 тысячи — частные дома, более 27 тыс. многоквартирных домов и 526 общежитий. Прямой ущерб от разрушения этих объектов оценивается в $58,9 млрд. По сравнению с отчетом на конец 2023-го эта сумма увеличилась почти на пять миллиардов долларов. Среди регионов, где зафиксировали больше всего разрушенных жилых зданий, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Черниговская и Херсонская.

Как сообщалось, 1 августа 2023 года программа компенсаций была восстановлена для владельцев уничтоженного жилья. На сегодняшний день украинцы подали на это 10772 заявлений и 7141 заявлений уже обработано.

Также "Телеграф" писал, что украинцам компенсируют расходы, если они восстановят поврежденные дома за свои деньги. Сумма будет рассчитываться индивидуально.