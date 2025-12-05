Бригади поповнюватимуться мобілізованими регулярно: як працюватиме новий механізм

Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу

Тепер кожна бригада на лінії фронту щомісяця отримуватиме чітко визначену кількість мобілізованих бійців. Новобранців навчатимуть за програмою, максимально наближеною до умов роботи конкретної бригади.

Про це повідомив заступник керівника Офіса президента Павло Паліса у своєму Telegram-каналі.

Гарантоване щомісячне поповнення передбачає, що кожна з бойових бригад на передовій регулярно отримуватиме чітко визначену кількість мобілізованих військових. Запроваджується система, яка дає командирам можливість заздалегідь планувати відновлення особового складу та організацію навчання.

Підготовку новобранців проводитимуть у форматі, максимально адаптованому до умов конкретної бригади.

Нині тридцять сім бойових бригад уже здатні самостійно здійснювати військовий вишкіл, і ці можливості поступово розширюватимуть.

У тих частинах, де власних навчальних спроможностей поки немає, новобранці проходитимуть підготовку у спеціалізованих навчальних центрах та батальйонах армійських корпусів.

"Для бригад – це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення", — написав Паліса.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Ставка затвердила гарантоване щомісячне поповнення бойових бригад.

"Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", — сказав Верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, Юрій "Ахіллес" Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", депутат Київської міської ради та радник парламентського комітету з питань нацбезпеки впевнений, що наразі примусова мобілізація в Україні — сурова реальність, без якої вже фактично майже не обійтися. Адже момент, коли ще можна було заохочувати чоловіків служити без примусу, було упущено.