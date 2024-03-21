Данілов нецензурно перекрутив ім’я китайського посланця Лі Хуея: у Росії збудилися, а Китай відреагував

Ймовірно,обмовка сталася випадково

Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про пропозицію Китаю про мирні переговори з Росією за умови залишення їй захоплених територій України, заявив, що наша країна сама вирішуватиме свою долю. При цьому він "пікантно" спотворив ім’я спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідав Київ.

"Щодо Лі Хуея, я хочу всім нагадати: без нас ніхто нашу долю вирішувати не буде. Ми не дозволимо нікому, жодній країні, без нас, без волі нашого народу щось там вирішувати. І всі спроби, як і спроби нам диктувати якісь умови – ми надто дорого заплатити за те, що маємо право сидіти за столом та маємо право розуміти, який має бути мир… Я не розумію, хто може нашими територіями, нашими землями отак брати і розкидуватися. Тому що якомусь Х*ї, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати", — сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Цю обмовку підхопили в Росії, прагнучи стравити Київ та Пекін — багато пропагандистських ЗМІ поширили новину про заяву Данілова. Однак у коментарі росЗМІ офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Пекін "не обізнаний" про ситуацію з "образами" Данілова на адресу Лі Хуея. Він додав, що спецпредставник Китаю "провів добрі контакти" з українськими урядовцями.

"Україна … високо цінує "човникове" посередництво спецпредставника Лі Хуея", — наголосив Лінь Цзянь.

Як повідомляв "Телеграф", голова комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін вирушить до Парижа, де проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що китайський лідер намагатиметься переконати європейців у тому, що Росію треба допустити до форматів із врегулювання війни в Україні.