Китай братиме участь саміті щодо України у Швейцарії? Посол висловив позицію КНР

У КНР запевняють, що завжди виступає за мирні переговори

Можливість участі Китаю у мирному саміті по Україні, запланованому на весну цього року у Швейцарії, не виключена. КНР виступає за сприяння мирним переговорам.

Таку заяву зробив посол Китаю у Швейцарії Ван Шихтін в інтерв’ю газеті Neue Zürcher Zeitung. Однак, за його словами, він не вірить у надто велику зовнішньополітичну активність.

Посол наголосив, що його країна уважно стежить за планами переговорів та "розглядає можливість участі".

"Китай виступає за сприяння мирним переговорам і завжди був відданий цьому. І ми також представили стратегію політичного припинення конфлікту: необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися Статуту ООН. Крім того, всі сторони повинні працювати над припиненням війни. Ми повинні запобігти погіршенню кризи або навіть вихід з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийматиме Швейцарія, і розглядаємо можливість участі", – сказав він.

Також Ван Шихтін розкритикував санкції проти країни-агресора, посилаючись на те, що нібито цей крок ніяк не вирішує проблему.

"Односторонні санкції не можуть припинити конфлікт. Вони лише створюють нові проблеми. Тому Китай виключає односторонні санкції, які не схвалили Рада Безпеки ООН", — вважає посол.

Відповідаючи на зауваження журналіста про те, що, не чинячи тиску на Росію, Китай допомагає агресору, Шихтін сказав, що не вважає таку критику обґрунтованою і справедливою, оскільки "Китай завжди підтримував мирні переговори".

На уточнення, чи підтримує КНР РФ військовими засобами, він відповів, що "Китай не підливає олії у вогонь і не наживається на цьому. Китай не продає летальну зброю регіонам конфлікту та залученим сторонам".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія не братиме участі у мирному саміті. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що навіть якщо країну-агресора покличуть, вона не поїде.