"Дружні перемовини", але...: Китай прозвітував про поїздку свого посланця до Києва
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Політик відвідав нашу країну в рамках турне Євразією
У четвер, 7 березня 2024 року, до Києва приїхав спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей у рамках човникової дипломатії. Він зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, головою офісу президента Андрієм Єрмаком, першим віцепрем'єр-міністром Юлією Свириденко.
Спецпредставник схарактеризував ці переговори як "відверті та дружні", але все ж таки назвав війну через російську агресію "українською кризою". Про візит Лі Хуея до Києва повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Китаю.
Спецпредставник КНР відвідав Київ
"Спецпредставник Лі Хуей провів відверті та дружні переговори з питань китайсько-українських відносин та української кризи з головою Офісу Президента України Єрмаком Андрієм Борисовичем, першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою", ― йдеться у повідомленні.
На цій зустрічі були й інші офіційні особи. Серед них посол України у Китаї Павло Рябікін та посол Китаю в Україні Фань Сяньжун. Політики обговорювали питання безпеки та двосторонньої співпраці.
Лі Хуей приїхав до української столиці потягом. Виїхав із Києва він увечері 7 березня, теж на потязі. У рамках свого турне він мав намір відвідати Україну, Францію, Німеччину, Польщу та Росію.
Зазначимо, що Китай офіційно заявляє про підтримку ідеї проведення мирної конференції. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї раніше заявив про головну умову. Майданчик для переговорів має задовольняти вимоги і України, і РФ.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що в Китаї холодно ставляться до українських дипломатів. Зокрема, непросто там працювати послу Павлу Рябікіну. Він зміг досягти лише кількох зустрічей між сторонами.
"Телеграф" повідомляв, що 7 березня Київ відвідав міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Він анонсував закупівлю важливого обладнання для ЗСУ на кругленьку суму.