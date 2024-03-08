"Дружні перемовини", але...: Китай прозвітував про поїздку свого посланця до Києва

Політик відвідав нашу країну в рамках турне Євразією

У четвер, 7 березня 2024 року, до Києва приїхав спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей у рамках човникової дипломатії. Він зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, головою офісу президента Андрієм Єрмаком, першим віцепрем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Спецпредставник схарактеризував ці переговори як "відверті та дружні", але все ж таки назвав війну через російську агресію "українською кризою". Про візит Лі Хуея до Києва повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Китаю.

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Спецпредставник КНР відвідав Київ

"Спецпредставник Лі Хуей провів відверті та дружні переговори з питань китайсько-українських відносин та української кризи з головою Офісу Президента України Єрмаком Андрієм Борисовичем, першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою", ― йдеться у повідомленні.

На цій зустрічі були й інші офіційні особи. Серед них посол України у Китаї Павло Рябікін та посол Китаю в Україні Фань Сяньжун. Політики обговорювали питання безпеки та двосторонньої співпраці.

Лі Хуей приїхав до української столиці потягом. Виїхав із Києва він увечері 7 березня, теж на потязі. У рамках свого турне він мав намір відвідати Україну, Францію, Німеччину, Польщу та Росію.

Зазначимо, що Китай офіційно заявляє про підтримку ідеї проведення мирної конференції. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї раніше заявив про головну умову. Майданчик для переговорів має задовольняти вимоги і України, і РФ.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що в Китаї холодно ставляться до українських дипломатів. Зокрема, непросто там працювати послу Павлу Рябікіну. Він зміг досягти лише кількох зустрічей між сторонами.

"Телеграф" повідомляв, що 7 березня Київ відвідав міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Він анонсував закупівлю важливого обладнання для ЗСУ на кругленьку суму.