Експерт із міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфа" пояснив, чим є нова поїздка Лі Хуея.

Останнім часом з боку Китайської Народної Республіки (КНР) активізувалися рухи щодо переговорів Росії з Україною. Так, глава китайського МЗС Ван Ї, повідомив, що його країна підтримує скликання міжнародної мирної конференції. Але за умови, що на неї погодяться і Україна, і Росія, а всі сторони братимуть участь на рівних правах та обговорюватимуть різні мирні плани.

А спецпредставник КНР Лі Хуей знову побував із візитами до Москви та Києва, плюс — низці держав ЄС.

Думаю, що нова поїздка Лі Хуея — спроба ще раз нагадати про позицію Китаю, а також донести позицію значної частини незахідних держав щодо України. Ну і — промацати ґрунт після другої річниці широкомасштабної війни (яку представники офіційного Пекіна називають "українською кризою").

Не думаю, що ці візити щось змінять. Ні Росія, ні Україна зараз не готові вести переговори на умовах, які пропонує Китай. А пропонує він, по суті, урізаний варіант української "Формули миру" — без виведення російських військ із замороженням війни за нинішньою лінією фронту.

Про неготовність йти на такий варіант говорить той факт, що Лі Хуея у РФ прийняли досить прохолодно, на дуже низькому рівні. Тим самим Москва продемонструвала, що не готова вести переговори у такому ключі.

Київ також дав зрозуміти, що не готовий обговорювати нічого іншого, окрім "Формули миру". Президент Зеленський хоче закріпити її на Глобальному саміті миру, який мають намір провести у Європі.