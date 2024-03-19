Сі Цзіньпін поїде до Франції: торкнеться теми України

Візит відбудеться навесні

Голова комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін вирушить до Парижа, де проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що китайський лідер намагатиметься переконати європейців у тому, що Росію треба допустити до форматів із врегулювання війни в Україні.

Як повідомляє POLITICO, Сі Цзіньпін прибуде до Франції до 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, щоб відновити зіпсовані відносини з Європою. Однак особливо урочистими заходи не будуть

"Це буде менш святково і більш обдумано, враховуючи нинішні економічні та геополітичні ставки", — сказало джерело видання на умовах анонімності.

Видання повідомляє, що візит відбудеться у квітні чи на початку травня і представник Китаю спробує переконати Європу дозволити росіянам сісти за стіл під час можливих мирних переговорів про завершення путінського вторгнення в Україну. А якщо ні, то Пекін може погрожувати ігнорувати такі зустрічі в майбутньому.

Головною темою переговорів все ж таки буде спроба знизити напругу через китайські відносини з Росією та двосторонню співпрацю на тлі вторгнення в Україну.

Як повідомлялося раніше, Китай не виключає можливості взяти участь у саміті з української Формули світу, який має відбутися навесні 2024 року у Швейцарії.

Водночас Росія повідомила, що не братиме участі у мирному саміті. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що навіть якщо країну-агресора покличуть, вона не надішле туди своїх представників.