Данилов нецензурно перекрутил имя китайского посланника Ли Хуэя: в России возбудились, а Китай отреагировал

Вероятно, оговорка произошла случайно

Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о предложении Китая о мирных переговорах с Россией с условием оставления ей захваченных территорий Украины, заявил, что Украина сама будет решать свою судьбу. При этом он "пикантно" исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, который недавно посетил Киев.

"Что касается Ли Хуэя, я хочу всем напомнить: без нас никто нашу судьбу решать не будет. Мы не позволим никому, ни одной стране, без нас, без воли нашего народа что-либо там решать. И все попытки, как и попытки нам диктовать какие-то условия – мы слишком дорого заплатить за то, что имеем право сидеть за столом и имеем право понимать, какой должен быть мир… Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х*и, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать", — сказал Данилов в эфире телемарафона.

Эту оговорку подхватили в России, стремясь стравить Киев и Пекин -многие пропагандистские СМИ распространили новость о заявлении Данилова. Однако в комментарии росСМИ официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин "не осведомлен" о ситуации с "оскорблениями" Данилова в адрес Ли Хуэя. Он добавил, что спецпредставитель Китая "провел хорошие контакты" с украинскими чиновниками.

"Украина … высоко ценит "челночное" посредничество спецпредставителя Ли Хуэя", — подчеркнул Линь Цзянь.

Как сообщал "Телеграф", председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпин отправится в Париж, где проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что китайский лидер попытается убедить европейцев в том, что Россию надо допустить к форматам по урегулированию войны в Украине.