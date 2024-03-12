Підтримує грошима та товарами: розвідка США звинуватила Китай у допомозі Росії

Китай підтримує російську оборонну промисловість

Китай попри те, що намагається виставити себе нейтральною стороною у війні Росії проти України, насправді підтримує російського агресора економічно. Зокрема попри загальне зростання торгівлі між Китаєм та Росією, з лютого 2022 року китайський експорт товарів подвійного призначення до РФ виріс у три рази.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на звіт американської розвідки. Звіт переважним чином присвячений загрозам, які становлять Китай та Росія, а також деяким регіональним країнам-вигнанцям, як Іран та Північна Корея.

Серед іншого у звіті зазначається, що Китай надає Росії фінансову, економічну та безпекову допомогу. Китай підтримує російську військову базу, в тому числі оборонну промисловість – про це свідчить трикратне зростання експорту товарів подвійного призначення до РФ.

Таким чином, роблять висновок у розвідці США, Україні потрібно більше військової допомоги від США, оскільки самостійно вона може не впоратися з протистоянням російським терористам. Самі США також повинні розуміти, що світовий порядок стає дедалі крихким через конкуренцію великих держав, транснаціональних викликів та регіональних конфліктів.

Нагадаємо, що 7 березня 2024 року до Києва приїхав спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей у рамках човникової дипломатії. Він зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, головою офісу президента Андрієм Єрмаком, першим віцепрем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Зазначимо, що Китай офіційно заявляє про підтримку ідеї проведення мирної конференції. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї раніше заявив про головну умову. Майданчик для переговорів має задовольняти вимоги як України, так і РФ.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що в Китаї холодно ставляться до українських дипломатів. Зокрема, непросто там працювати послу Павлу Рябікіну. Він зміг досягти лише кількох зустрічей між сторонами.