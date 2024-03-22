Атака росіян на ДніпроГЕС: що може статись у разі прориву греблі (карта)

Місцева влада вже розглядала такий сценарій

Під час масованої ракетної атаки у п'ятницю, 22 березня, російські ракети влучили в ДніпроГЕС у Запоріжжі. Станція зазнала серйозних пошкоджень.

Водночас у компанії "Укргідроенерго" зазначили, що загрози прориву греблі немає. Там підкреслили, що ситуація на греблі станції контрольована. Але які б наслідки мало руйнування гідроспоруди?

Експерт з екологічного моніторингу Максим Сорока прирівняв наслідки прориву будь-якої греблі з наслідками ядерної бомби, пише zp.vgorode.ua. Греблі стримують величезну масу води. Якщо один кубометр води важить тонну, то греблі стримують мільйони тонн.

"Коли ця маса набирає швидкість, ми маємо силу в тисячі кілотонн, і цих сил достатньо, щоб руйнувати бетон. Руйнівні наслідки стають катастрофічними", – пояснив Сорока.

За його словами, у першій зоні затоплення вода змітає все – і будинки, і бетонні споруди, і будь-які укріплення. Цю зону називають "зоною катастрофічного затоплення". Тут можуть гинути люди, тварини, рослини. У другій зоні – "зоні часткового затоплення" – також тяжкі наслідки.

Своєю чергою експерт Максим Морока зазначає, що в основному греблі проектувалися в період "Холодної війни" та інженери готувалися до різних сценаріїв, у тому числі і до ракетних ударів, і до падіння літака на споруди. За даними істориків, минулого століття, щоб підірвати частину греблі, радянській армії знадобилося 20 тонн вибухівки. Ракетними ударами таку споруду зруйнувати складно. Для прикладу можна навести Антонівський міст у Херсонській області, який ЗСУ атакував дуже багато разів, щоб ним не могли їздити окупанти.

Гребля ДніпроГЕС може бути під загрозою, якщо прорве греблю Кременчуцького водосховища. За даними із сайту Запорізької районної держадміністрації, у такому разі за 6 годин 18 хвилин хвиля дійде до греблі Дніпровської ГЕС. За 20 годин вода дійде до рівня прориву – тобто 53 метрів. У такому разі Дніпровська ГЕС зруйнується і розпочнеться затоплення нижнього б'єфу району по Каховському водосховищу.

Що буде у разі прориву греблі ДніпроГЕС

До "зони катастрофічного затоплення" у такому разі потрапляють частково території Вознесенівського, Дніпровського, Комунарського та Олександрівського районів міста Запоріжжя. На сайті міськради Запоріжжя є список адрес, які потрапляють до зони катастрофічного затоплення:

За даними із сайту Запорізької районної держадміністрації, підйом води в деяких місцях зони катастрофічного затоплення досягне 8-12 метрів і утримуватиметься від 4 до 7 годин з наступним спадом рівнів води протягом 2-4 діб. Уточнимо, 12 метрів – це приблизно 4-5 поверх.

Крім того, зазначається, що підйом води в деяких місцях зони катастрофічного затоплення досягне 8–12 м і буде утримуватися від 4,0 до 7,0 годин з подальшим спадом рівнів води протягом 2–4 діб.

У разі прориву Дніпровської ГЕС у зону катастрофічного затоплення потрапляють наступні населені пункти району:

с. Нижня Хортиця;

с. Розумівка;

с. Бабурка;

с. Канівське;

с. Лисогірка;

с. Біленьке Перше;

с. Біленьке;

с. Червонодніпровка;

смт. Балабине;

смт. Кушугум;

смт. Малокатеринівка;

с. Григорівка;

с. Веселянка;

с. Річне;

с. Юльївка.

Населені пункти у зоні можливого затоплення

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив фото наслідків удару росіян по ДніпроГЕС. За його словами, внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури, частиною якої є також Дніпровська ГЕС, спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях.