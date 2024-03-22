Атака россиян на ДнепроГЭС: что может произойти в случае прорыва плотины (карта)

Местные власти уже рассматривали такой сценарий

Во время массированной ракетной атаки в пятницу, 22 марта, российские ракеты попали в ДнепроГЭС в Запорожье. Станция получила серьезные повреждения.

В то же время в компании "Укргидроэнерго" отметили, что угрозы прорыва плотины нет. Там подчеркнули, что ситуация на плотине станции контролируется. Но какие бы последствия имело разрушение гидросооружения?

Эксперт по экологическому мониторингу Максим Сорока приравнял последствия прорыва любой плотины с последствиями ядерной бомбы, пишет zp.vgorode.ua. Плотины сдерживают огромную массу воды. Если один кубометр воды весит тонну, то дамбы сдерживают миллионы тонн.

"Когда эта масса набирает скорость, мы имеем силу в тысячи килотонн, и этих сил достаточно, чтобы разрушать бетон. Разрушительные последствия становятся катастрофическими", – объяснил Сорока.

По его словам, в первой зоне затопления вода сметает все – и дома, и бетонные постройки, и любые укрепления. Эту зону называют "зоной катастрофического затопления". Здесь могут гибнуть люди, животные, растения. Во второй зоне – "зоне частичного затопления" – также тяжелые последствия.

В свою очередь эксперт Максим Морока отмечает, что в основном плотины проектировались в период "Холодной войны" и инженеры готовились к разным сценариям, в том числе и к ракетным ударам, и к падению самолета на сооружения. По данным историков, в прошлом веке, чтобы взорвать часть дамбы, советской армии понадобилось 20 тонн взрывчатки. Ракетными ударами такое сооружение разрушить сложно. Для примера можно привести Антоновский мост в Херсонской области, который ВСУ атаковал очень много раз, чтобы по нему не могли ездить оккупанты.

Плотина ДнепроГЭС может быть под угрозой, если прорвет плотину Кременчугского водохранилища. По данным с сайта Запорожской районной госадминистрации, в таком случае через 6 часов 18 минут волна дойдет до плотины Днепровской ГЭС. Через 20 часов вода дойдет до уровня прорыва – то есть 53 метров. В таком случае Днепровская ГЭС разрушится и начнется затопление нижнего бьефа района по Каховскому водохранилищу.

Что будет в случае прорыва дамбы ДнепроГЭС

В "зону катастрофического затопления" в таком случае частично попадают территории Вознесеновского, Днепровского, Коммунарского и Александровского районов города Запорожья. На сайте горсовета Запорожья есть список адресов, которые попадают в зону катастрофического затопления:

По данным с сайта Запорожской районной госадминистрации, подъем воды в некоторых местах зоны катастрофического затопления достигнет 8-12 метров и будет удерживаться от 4 до 7 часов с последующим спадом уровней воды в течение 2-4 суток. Уточним, 12 метров – это примерно 4-5 этаж.

Кроме того, отмечается, что подъем воды в некоторых местах зоны катастрофического затопления достигнет 8-12 м и будет удерживаться от 4 до 7 часов с последующим спадом уровней воды в течение 2-4 суток.

При прорыве Днепровской ГЭС в зону катастрофического затопления попадают следующие населенные пункты района:

с. Нижняя Хортица;

с. Разумовка;

с. Бабурка;

с. Каневское;

с. Лысогорка;

с. Беленькое Первое;

с. Беленькое;

с. Красноднепровка;

пгт Балабино;

пгт Кушугум;

пгт Малокатериновка;

с. Григоровка;

с. Веселянка;

с. Речное;

с. Юлиевка.

Населённые пункты в зоне возможного затопления

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль обнародовал фото последствий удара россиян по ДнепроГЭС. По его словам, в результате обстрела энергетической инфраструктуры, частью которой также является Днепровская ГЭС, наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях.