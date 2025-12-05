У Росії пролунав інтимний скандал із паралімпійцями

У РФ показово принизили спортсменів із порушенням зору

Російська влада бореться за своїх паралімпійців лише на словах. У Москві стався показовий випадок.

Що потрібно знати

Федерація спорту сліпих Московської області здала в оренду приміщення під салон для інтимного масажу

Російські голболісти б’ють на сполох

Російські чиновники після скарги вигнали параспортсменів зі збірної

Відразу 40 голболістів паралімпійської збірної Росії викинули з національної команди через їхню скаргу на Федерацію спорту сліпих Московської області. Про це повідомляє telegram-канал Mash на спорті.

Місцева федерація здала приміщення, що належить їй, під салон інтимного масажу. Крім того, тренер голболістів Олексій Шипілов заявив, що чиновники позбавили фінансування спортсменів на чемпіонаті Росії, через що їм довелося харчуватися власним коштом і добиратися на змагання по три-чотири години електричками.

Федерація спорту сліпих Московської області здала в оренду приміщення салону для інтимного масажу

У відповідь на скаргу російські функціонери просто прибрали зі збірної 40 спортсменів та 6 осіб. Приводом стало те, що команда нібито не надала згоди на обробку персональних даних. Шипілов зазначив, що документ, який їх просили підписати, було складено з порушеннями. Паралімпійці направили звернення до паралімпійського комітету РФ (ПКР), проте відповіді поки що не отримали.

Довідка: Голбол – спортивна гра, в якій команда з трьох осіб має закинути м’яч із вбудованим дзвіночком у ворота суперника.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Генеральна асамблея Міжнародного Паралімпійського комітету (МПК) відновила права та привілеї ПКР. Це рішення відкриває дорогу російським паралімпійцям на міжнародні змагання без обмежень. До цього проти ПКР діяли санкції пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.