Лайфхак старої школи: українці знайшли спосіб прасувати одяг без світла (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Для такого способу є важлива умова реалізації
Українці показали, чим заміняють корисну річ в господарстві — праску, коли відключають світло. Зробити одяг без складочок допоможе металевий посуд. Зауважимо — лайфхак працюватиме, тільки якщо у вас газова плита або є інший спосіб нагріти воду.
Відео поділилась користувачка Ірина Майданик. Вона показала, як кип'ятком, налитим в металевий ківш можна попрасувати одяг.
Зазначимо, що подібний спосіб — не ноу хау, а скоріш повернення до давніх технологій. Перші металеві праски нагрівали на печі або ставили всередину розпечені вуглини. Деякі мали кришку, куди засипали жар, — виглядало як маленька металева скринька з ручкою. Прасували швидко, бо праска швидко остигала — подібно до способа з водою.
Українці також про це згадали. "Треба в музей піти і утюги у них позабирати, а свої їм поставить", — пише одна з користувачок. Здебільшого лайфхак сприйняли позитивно, одна зауважили, що підійде не всім. "Це добре, коли є газ, а коли електроплита, то не попрасуєш", — наголошує Вікторія.
Раніше "Телеграф" розповідав, як можна посилити світло ліхтарика при відключеннях. Для цього є кілька способів — один туристичний, з пляшкою води, для другого — знадобиться пакет.