Зеленський у Харкові розповів про плани з захисту міста: зробив оптимістичний прогноз (фото, відео)

Роботи над відновленням Харківщини тривають

У вівторок, 9 квітня, президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Харкова та Харківської області. Він провів у регіоні низку нарад.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Зокрема, президент проінспектував будівництво фортифікацій.

"Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється", — зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Він підкреслив, що пишається харків’янами.

"Вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову та області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки. Окремо урядовці працюють над допомогою місту і області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування", — зазначив Зеленський.

Він також провів зустріч із підприємцями Харківщини. Президент подякував усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя.

"Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що цього літа російським окупантам навряд чи вдасться зробити новий наступ на Харків та оточити місто. На його думку, загарбники зосередяться на іншій ділянці фронту.