Зеленский в Харькове рассказал о планах по защите города: сделал оптимистический прогноз (фото, видео)

Работы над восстановлением Харьковщины продолжаются

Во вторник, 9 апреля, президент Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Харьков и Харьковскую область. Он провел в регионе ряд совещаний.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В частности, президент проинспектировал строительство фортификаций.

"Очень важно усиление этого направления. Российские террористы должны видеть, что Харьковщина укрепляется", — отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства провел совещание со всеми, кто отвечает за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов. Он подчеркнул, что гордится харьковчанами.

"Благодарен каждому и каждой, кто в эти недели работал, чтобы дать Харькову и области больше электричества, чтобы дать больше защиты от российских ударов. Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики. Отдельно чиновники работают с помощью городу и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы. Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование", — отметил Зеленский.

Он также провел встречу с предпринимателями Харьковской области. Президент поблагодарил всех, кто сейчас в городе, кто сохраняет рабочие места для людей, кто поддерживает нормальную жизнь.

"Цель России абсолютно очевидна – они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, чего касается Путин, превращается в руины. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно больше наших городов и общин были от него защищены", — подытожил глава государства.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что этим летом российским оккупантам вряд ли удастся совершить новое наступление на Харьков и окуржить город. По его мнению, захватчики сосредоточатся на другом участке фронта.