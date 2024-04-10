Потрібне повне ембарго на постачання в РФ сировини для вибухових речовин – чеський євродепутат

У Європарламенті закликали запровадити ембарго на постачання до Росії сировини для виробництва вибухівки

Постачання в Росію з боку країн Заходу сировини для виробництва вибухових речовин є неприпустимим. Необхідна консолідована позиція як країн, чиї компанії залучені до таких постачань, так і міжнародного співтовариства загалом, для запровадження повного ембарго на постачання такої сировини країні-агресору.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, член Спеціального комітету по протидії іноземному втручанню, включаючи дезінформацію Томаш Здеховскі (EPP).

"Я знаю про проблему і працюю для її вирішення. Мною підготовлений і направлений до Європейської комісії відповідний запит. Постачання до Росії сировини (нітроцелюлоза, бавовняна целюлоза, бавовна — ред.) з якої вони виробляють вибухівку та боєприпаси, зокрема, країнами НАТО, – це просто обурливо та неприпустимо, я не залишу це питання", — заявив європарламентар.

"Необхідне введення повного ембарго на постачання в Росію сировини, що використовується країною-агресором для виробництва боєприпасів і вибухових речовин. Відповідні російські заводи та підприємства повинні бути під санкціями. Це абсолютно кричущий випадок, що після двох років війни, ми постачаємо росіян сировиною для військово-промислового комплексу та подальшого вбивства людей. Необхідно консолідована позиція з цього питання, як країн, чиї компанії залучені до таких постачань, так і демократичної спільноти загалом і питання буде вирішено", — підсумував Томаш Здеховскі.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal провело розслідування за результатами якого встановлено, що значна частина сировини, що використовується Російською Федерацією для виробництва боєприпасів (нітроцелюлоза), вироблялася компаніями на Тайвані, у Німеччині та в США, і постачалася до РФ. Більшість постачань проведено турецькою компанією, незважаючи на існуючі санкційні обмеження.