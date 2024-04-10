Необходимо полное эмбарго на поставки в РФ сырья для взрывчатых веществ – чешский евродепутат

В Европарламенте призвали ввести эмбарго на поставки в Россию сырья для производства взрывчатки

Поставки в Россию со стороны стран Запада сырья для производства взрывчатых веществ является недопустимым. Необходима консолидированная позиция как стран чьи компании вовлечены в такие поставки, так и международного сообщества в целом, для введения полного эмбарго на поставки такого сырья стране-агрессору.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, член Специального комитета по противодействию иностранному вмешательству, включая дезинформацию Томаш Здеховски (EPP).

"Я знаю о проблеме и работаю для ее решения. Мною подготовлен и направлен в Европейскую комиссию соответствующий запрос. Поставки в Россию сырья (нитроцеллюлоза, хлопчатая целлюлоза, хлопок — ред.) из которого они производят взрывчатку и боеприпасы, в частности, странами НАТО, – это просто возмутительно и недопустимо, я не оставлю этот вопрос", — заявил европарламентарий.

"Необходимо введение полного эмбарго на поставку в Россию сырья, используемого страной-агрессором для производства боеприпасов и взрывчатых веществ. Соответствующие российские заводы и предприятия должны быть под санкциями. Это абсолютно вопиющий случай, что после двух лет войны, мы снабжаем россиян сырьем для военно-промышленного комплекса и последующего убийства людей. Необходимо консолидированная позиция по данному вопросу, как стран, чьи компании вовлечены в такие поставки, так и демократического сообщества в целом и вопрос будет решен", — подытожил Томаш Здеховски.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal провело расследование по результатам которого установлено, что значительная часть сырья, используемого Российской Федерацией для производства боеприпасов (нитроцеллюлоза), производилась компаниями на Тайване, в Германии и в США, и поставлялась в РФ. Большинство поставок проведено турецкой компанией, несмотря на существующие санкционные ограничения.