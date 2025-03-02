У Києві та низці міст чули вибухи: що відомо про нічну атаку росіян
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Ворог здійснив атаку дронами
У ніч проти 2 березня росіяни вкотре атакували Україну дронами. Вибухи пролунали у низці міст.
Інформація про це була опублікована у моніторингових Telegram-каналах. Також у Повітряних силах України писали, що була загроза застосування балістики противником.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, в областях, де оголошено повітряну тривогу", — наголошується в повідомленні.
Де лунали вибухи
- Обухів/околиці;
- Дніпровський район;
- Старокостянтинів/околиці;
- Хмельницький/околиці.
Ближче до півночі вибухи пролунали у Києві.
Де фіксували дрони
- У Житомирській області 1 БПЛА через Коростенський район;
- На південь від Києва біля Обухова;
- Повз Білу Церкву у Вінницькій області;
- Від Згурівки до Бориспільського району.
- У районі Умані;
- 2 БпЛА літали кордоном Кіровоградської та Миколаївської областей;
- у Житомирському районі;
- у Хмельницькій області;
- у Вінницькій області західним курсом;
- у Лубенському районі Полтавщини;
- 1 БпЛА у Кам’янському районі Дніпропетровської області.
Станом на час випуску матеріалу повітряну тривогу в Україні було скасовано практично у всіх областях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 1 березня внаслідок атаки БПЛА у Запоріжжі було пошкоджено житловий будинок у ЖК. На місці була масштабна пожежа.