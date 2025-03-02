У Києві та низці міст чули вибухи: що відомо про нічну атаку росіян

Ворог здійснив атаку дронами

У ніч проти 2 березня росіяни вкотре атакували Україну дронами. Вибухи пролунали у низці міст.

Інформація про це була опублікована у моніторингових Telegram-каналах. Також у Повітряних силах України писали, що була загроза застосування балістики противником.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, в областях, де оголошено повітряну тривогу", — наголошується в повідомленні.

Де лунали вибухи

Обухів/околиці;

Дніпровський район;

Старокостянтинів/околиці;

Хмельницький/околиці.

Ближче до півночі вибухи пролунали у Києві.

Де фіксували дрони

У Житомирській області 1 БПЛА через Коростенський район;

На південь від Києва біля Обухова;

Повз Білу Церкву у Вінницькій області;

Від Згурівки до Бориспільського району.

У районі Умані;

2 БпЛА літали кордоном Кіровоградської та Миколаївської областей;

у Житомирському районі;

у Хмельницькій області;

у Вінницькій області західним курсом;

у Лубенському районі Полтавщини;

1 БпЛА у Кам’янському районі Дніпропетровської області.

Станом на час випуску матеріалу повітряну тривогу в Україні було скасовано практично у всіх областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 1 березня внаслідок атаки БПЛА у Запоріжжі було пошкоджено житловий будинок у ЖК. На місці була масштабна пожежа.