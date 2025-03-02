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У Києві та низці міст чули вибухи: що відомо про нічну атаку росіян

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
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В Україні гриміли вибухи Новина оновлена 02 березня 2025, 07:16
В Україні гриміли вибухи. Фото Колаж "Телеграфу"

Ворог здійснив атаку дронами

У ніч проти 2 березня росіяни вкотре атакували Україну дронами. Вибухи пролунали у низці міст.

Інформація про це була опублікована у моніторингових Telegram-каналах. Також у Повітряних силах України писали, що була загроза застосування балістики противником.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, в областях, де оголошено повітряну тривогу", — наголошується в повідомленні.

Де лунали вибухи

  • Обухів/околиці;
  • Дніпровський район;
  • Старокостянтинів/околиці;
  • Хмельницький/околиці.

Ближче до півночі вибухи пролунали у Києві.

Де фіксували дрони

  • У Житомирській області 1 БПЛА через Коростенський район;
  • На південь від Києва біля Обухова;
  • Повз Білу Церкву у Вінницькій області;
  • Від Згурівки до Бориспільського району.
  • У районі Умані;
  • 2 БпЛА літали кордоном Кіровоградської та Миколаївської областей;
  • у Житомирському районі;
  • у Хмельницькій області;
  • у Вінницькій області західним курсом;
  • у Лубенському районі Полтавщини;
  • 1 БпЛА у Кам’янському районі Дніпропетровської області.

Станом на час випуску матеріалу повітряну тривогу в Україні було скасовано практично у всіх областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 1 березня внаслідок атаки БПЛА у Запоріжжі було пошкоджено житловий будинок у ЖК. На місці була масштабна пожежа.

Теги:
#Вибухи #БПЛА #Повітряна тривога #Атака дронами