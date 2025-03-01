Зеленський після конфлікту з Трампом прилетів до Британії: вже відомо навіщо

Літак Зеленського приземлився у Великій Британії – що на порядку денному?

Президент України Володимир Зеленський покинув Сполучені Штати після напруженої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом і прибув до Великої Британії. Його літак приземлився в аеропорту Станстед, після чого президентський кортеж вирушив у напрямку Лондона.

За повідомленнями BBC, літак українського президента зустрічала велика колона з авто, що свідчить про високу важливість цього візиту для британської сторони.

Візит Зеленського до Великої Британії пов’язаний із великим самітом щодо безпеки України та Європи, який ініціював прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що на зустрічі обговорюватимуться питання військової підтримки України, санкцій проти Росії та подальшої співпраці в сфері оборони.

Перед вильотом до Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову із Зеленським, підкресливши свою підтримку України на тлі дипломатичного скандалу у Вашингтоні. Як відомо, під час зустрічі з Трампом сторони не змогли дійти згоди щодо подальшої військової допомоги Києву, що викликало напругу у відносинах між двома країнами.

Тепер увага міжнародної спільноти прикута до Лондона, де Зеленський спробує заручитися підтримкою Великої Британії та європейських партнерів у критичний для України момент.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та глави США Дональда Трампа мала цікавий, але малопомітний момент, на який звернули увагу в Україні. Він вказує на те, що намагання принизити Зеленського були заплановані заздалегідь.