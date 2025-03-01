Став відомий розпорядок дня Зеленського у Лондоні: зустрінеться з прем’єром Британії і не лише

У глави держави намічено низку зустрічей

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Лондоні, де збирається зустрітися з прем’єром Великобританії Кіром Стармером. Також він проведе зустріч із королем Чарльзом III.

Про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, передає РБК-Україна. За його словами, президент України також проведе зустрічі із низкою європейських лідерів.

"Так, ми в Лондоні, сьогодні о 17:15 за місцевим часом (19:15 за Києвом) буде зустріч зі Стармером. Завтра ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема з Королем Чарльзом III та власне зустріч європейських лідерів із підтримки України", — сказав Нікіфоров.

Як повідомлялося раніше, Зеленський напередодні перебував у США, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Розмова не задалася і обернулася гучною суперечкою через питання гарантій безпеки для України.

Європейські лідери після цього здебільшого підтримали Зеленського. Серед них і Стармер, який через пресслужбу передав, що Британія "непохитна у підтримці справедливого та тривалого світу, що забезпечує суверенітет та безпеку України".