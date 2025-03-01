У Трампа розповіли, як "вигнали" Зеленського з Білого дому

У Вашингтоні розповіли, що було після суперечки

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц розповів, що після суперечки в Білому домі держсекретар Марко Рубіо дав пораду перервати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому сам він після цього подався до української делегації.

Деталями він поділився в інтерв’ю Fox News. Волтц сказав, що він не впевнений у тому, чи хоче Зеленський "припинити бої" і це викликало "розчарування та злість" у Трампа.

"Ми повідомили президенту (Трампу, — ред.) — практично одноголосно — що після цієї образи в Овальному кабінеті ми просто не бачимо, як це (зустріч, — ред.) може розвиватися. Що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту лише відкочуватиметься назад", — сказав він.

Волтц розповів, що після цього вирушив передати повідомлення, що перебування Зеленського у Білому домі "більше не бажане". Крім того, радник Трампа вважає, що президент України "не усвідомив, що сталося" та "продовжував сперечатися".

"Чесно кажучи, його команда усвідомила. Його посол та його радник були практично у сльозах, бажаючи, щоб це просунулося вперед. Але Зеленський все ще сперечався", — додав Волтц.

Радник Трампа сказав, що попередив Зеленського про те, що "час не на його боці" на полі бою, на світовій арені та з точки зору допомоги США.

"Ми чітко дали зрозуміти, що переговори, які могли б стати фантастичним днем ​​для них і для країни, закінчилися, і що час йти", — додав він у коментарі Breitbart.

Як повідомлялося раніше, Зеленський напередодні перебував у США, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Розмова не задалася та обернулася гучною суперечкою через питання гарантій безпеки для України.

Європейські лідери після цього здебільшого підтримали Зеленського.