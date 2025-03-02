У Росії пожежа на великому складі: будівля обрушується, а вогонь розгорається сильніше (відео)

Причина пожежі залишається невідомою

У селі Велике Бунькове у Підмосков’ї сталася пожежа на складі пластикової продукції. Площа загоряння становила 5 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомили у пресслужбі МНС Росії. Там зазначили, що на місці працювало 45 співробітників та 10 одиниць техніки.

Відомо, що на складі впала конструкція будівлі на 800 квадратах.

Наразі невідомо, чи є жертви чи постраждалі внаслідок події.

Також у МНС не озвучили причини виникнення масштабної пожежі на складі. У пресслужбі показали масштаби пожежі та кадри з місця її ліквідації.

На момент опублікування матеріалу стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 7 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії дрон атакував важливий завод "Полімікс". Підприємство займається випуском автомобільних та тракторних вузлів, а також обладнання для дорожніх та комунальних служб.

А 14 лютого одразу дев’ять безпілотників атакували нафтоперекачуючу станцію "Андреаполь" у Тверській області Росії. Джерела в СБУ підтвердили атаку на нафтоперекачуючу станцію. За їхніми даними, об’єкт тимчасово припинив роботу.