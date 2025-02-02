Більше за зарплату Шмигаля. Скільки заробляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

У Донецькій ОВА надали відповідь на запит

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у січні 2025 року отримав 156 723,07 гривень заробітної плати до оподаткування. Після вирахування податків йому виплатили 120 676,76 гривні.

Про це свідчить офіційна відповідь адміністрації на запит "Телеграф". За 2024 рік загальна сума нарахованої зарплати Філашкіна склала 1 578 262,91 гривні, а виплачена – 1 266 729,11 гривні.

При цьому матеріальна допомога на розв'язання соціально-побутових питань та матеріальна допомога на оздоровлення йому не надавалася.

Для порівняння, заробітна плата прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за січень 2025 року становила 110 134,89 гривні. На руки очільник уряду отримав 84 803,86 гривні.

Згідно з щорічною декларацією, Вадим Філашкін володіє кількома об’єктами нерухомості:

Земельна ділянка (1100 м²) у Новій Одесі, придбана у 2012 році, вартість на момент набуття котрої становила 4862 гривні;

Нежитлове приміщення (57 м²) у Коблевому, придбане у 2017 році, вартість – 169 109 гривень;

Пансіонат "Чорне море" у Коблевому (986 м²), придбаний у 2018 році, знаходиться у спільній власності з Тетяною Семаєвою (по 50% кожен).

Також у власності його дружини Вікторії Філашкіної перебуває земельна ділянка у Коблевому (120 м²), придбана у 2019 році, вартість – 26 049 гривень.

Дружина голови ОВА володіє автомобілями Lexus LS460 (2008 року випуску, придбаний у 2013 році за 160 000 гривень) та Toyota RAV4 Hybrid (2021 року випуску, придбаний у 2021 році за 1 037 313 гривень).

Грошові активи сім’ї Філашкіних включають:

Готівкові кошти: 100 000 грн та 44 000 USD у власності Вадима Філашкіна, а також 43 000 американських доларів у власності його дружини.

Банківські рахунки: 2 516 359 гривень в "Ощадбанку", 4 902 гривні у "ПриватБанку".

Протягом 2024 року Вадим Філашкін, окрім заробітної плати, отримав 215 806 гривень пенсії та 24 000 соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою є заробітна плата голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка. Зазначається, що рівень його виплат за 2024 рік перевищив мільйон гривень.