Зеленський та Страмер завершили переговори: що отримає Україна

Зустріч пройшла у дружній атмосфері

У Лондоні завершилися переговори між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єром Великої Британії Кіром Стармером. Відомо, що сторони підписали нову позику на зміцнення оборони України.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, йдеться про надання 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Тобто це приблизно 3,3 мільярда доларів або 136,7 мільярда гривень.

"Кошти є частиною механізму G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.", — сказано в повідомленні.

Тим часом журналісти звернули увагу на ще один цікавий момент, а саме на момент зустрічі Зеленського та Стармера.

Як зазначив заступник політичного редактора Sky News Сем Коутс, те, що прем’єр Британії обійняв президента України, є прямим посланням до Вашингтона. Він нагадав, що Стармер дуже не тактильна людина.

"Він тримав ці обійми деякий час, щоб переконатися, що ні в кого не виникне сумнівів щодо того, який бік він, Кір Стармер, обрав у цьому конфлікті, незалежно від поглядів президента та віце-президента США", — сказав він.

Сам Стармер під час зустрічі із Зеленським запевнив, що Лондон хоче досягти міцного миру для України, що ґрунтується на суверенітеті та безпеці.

"У вас є повна підтримка по всьому Сполученому Королівству, і ми будемо з вами та Україною стільки, скільки потрібно", — сказав він українському президенту.

Як відомо, Зеленський залишатиметься у Лондоні щонайменше один день. У нього заплановані зустрічі з королем Чарльзом III та з рядом європейських лідерів.