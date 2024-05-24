Зеленський приїхав до Харкова на тлі посилення російського терору: говорив не лише про безпеку

Голова держави поспілкувався з представниками місцевої влади та Сил оборони

У п’ятницю, 24 травня, президент України Володимир Зеленський відвідав Харків. Робочий візит відбувається на тлі посилення обстрілів міста.

Глава держави зустрівся з місцевою владою та обговорив питання, пов’язані з оперативною обстановкою. Про це повідомляє пресслужба президента.

"Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага — забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Про ситуацію на Вовчанському напрямку президенту розповів командувач ОТУВ "Харків" Михайло Драпатий. На Харківському відтинку фронту досі непроста оперативна обстановка.

Зеленський також поспілкувався з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим. Він розповів про план, розроблений спільно з Кабміном, про відновлення пошкодженої інфраструктури та децентралізації системи теплопостачання. Це важливо для підготовки до опалювального сезону. На це планують виділити Харкову 4 млрд грн. Половина коштів — це гроші з міського бюджету, а інша половина буде отримана з резервного фонду держбюджету.

Президент обговорив питання, пов’язані з переміщенням жителів Харківщини. Близько 20 тисяч людей виїхали з прикордонних населених пунктів через постійні обстріли. Їх вже розмістили та запропонували скористатись програмою "єВідновлення". Нове житло вони зможуть придбати у Харкові чи області.

Російські війська щоденно обстрілюють Харківщину. Для цього вони застосовують різне озброєння: РСЗВ, авіабомби, балістичні та крилаті ракети, дрони, міни.

23 травня по Харкову та ще одному місту області було випущено близько 15 балістичних ракет С-300 чи С-400. Вони вдарили по цивільній інфраструктурі. Був прильот по друкарні видавництва Vivat. У Харкові 9 людей отримали поранення, 5 загинули.

Раніше "Телеграф" повідомляв про оперативну обстановку на Вовчанському напрямку та інших відтинках фронту. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав найгарячіші напрямки.