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Зеленський приїхав до Харкова на тлі посилення російського терору: говорив не лише про безпеку

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Місто щодня потерпає від ворожих атак Новина оновлена 24 травня 2024, 14:00
Місто щодня потерпає від ворожих атак. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Голова держави поспілкувався з представниками місцевої влади та Сил оборони

У п’ятницю, 24 травня, президент України Володимир Зеленський відвідав Харків. Робочий візит відбувається на тлі посилення обстрілів міста.

Глава держави зустрівся з місцевою владою та обговорив питання, пов’язані з оперативною обстановкою. Про це повідомляє пресслужба президента.

"Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Про ситуацію на Вовчанському напрямку президенту розповів командувач ОТУВ "Харків" Михайло Драпатий. На Харківському відтинку фронту досі непроста оперативна обстановка.

Зеленський також поспілкувався з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим. Він розповів про план, розроблений спільно з Кабміном, про відновлення пошкодженої інфраструктури та децентралізації системи теплопостачання. Це важливо для підготовки до опалювального сезону. На це планують виділити Харкову 4 млрд грн. Половина коштів — це гроші з міського бюджету, а інша половина буде отримана з резервного фонду держбюджету.

Президент обговорив питання, пов’язані з переміщенням жителів Харківщини. Близько 20 тисяч людей виїхали з прикордонних населених пунктів через постійні обстріли. Їх вже розмістили та запропонували скористатись програмою "єВідновлення". Нове житло вони зможуть придбати у Харкові чи області.

Російські війська щоденно обстрілюють Харківщину. Для цього вони застосовують різне озброєння: РСЗВ, авіабомби, балістичні та крилаті ракети, дрони, міни.

23 травня по Харкову та ще одному місту області було випущено близько 15 балістичних ракет С-300 чи С-400. Вони вдарили по цивільній інфраструктурі. Був прильот по друкарні видавництва Vivat. У Харкові 9 людей отримали поранення, 5 загинули.

Раніше "Телеграф" повідомляв про оперативну обстановку на Вовчанському напрямку та інших відтинках фронту. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав найгарячіші напрямки.

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