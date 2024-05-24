Зеленский приехал в Харьков на фоне усиления российского террора: говорил не только о безопасности

Глава государства пообщался с представителями местных властей и Сил обороны

В пятницу, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков. Рабочий визит проходит на фоне усиления обстрелов города.

Глава государства встретился с местными властями и обсудил вопросы, связанные с оперативной обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.

Доклады по обороне области, в частности, на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание — обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам", — говорится в сообщении.

О ситуации на Волчанском направлении президенту рассказал командующий ОТУВ "Харьков" Михаил Драпатый. На Харьковском отрезке фронта до сих пор непростая оперативная обстановка.

Зеленский также пообщался с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым. Он рассказал о плане, разработанном совместно с Кабмином, о восстановлении поврежденной инфраструктуры и децентрализации системы теплоснабжения. Это важно для подготовки к отопительному сезону. На это планируется выделить Харькову 4 млрд грн. Половина средств — это деньги из городского бюджета, а другая половина будет получена из резервного фонда госбюджета.

Президент обсудил вопросы, связанные с перемещением жителей Харьковщины. Около 20 тысяч человек выехали из приграничных населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. Их уже разместили и предложили воспользоваться программой "єВосстановление". Новое жилье смогут приобрести в Харькове или области.

Российские войска ежедневно обстреливают Харьковщину. Для этого они используют разное вооружение: РСЗО, авиабомбы, баллистические и крылатые ракеты, дроны, мины.

23 мая по Харькову и еще одному городу области было выпущено около 15 баллистических ракет С-300 или С-400. Они ударили по гражданской инфраструктуре. Был прилет по типографии издательства Vivat. В Харькове 9 человек получили ранения, 5 погибли.

Ранее "Телеграф" сообщал об оперативной обстановке на Волчанском направлении и других отрезках фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые горячие направления.