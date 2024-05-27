В Україні протестували 5G: що показали результати

Тестування проводила компанія Vodafone

Вперше в Україні в тестовому режимі запустили мобільну мережу 5G. Тестування проводить телекомунікаційна компанія Vodafone.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Зазначається, що перші результати позитивні.

"В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює", — йдеться у повідомленні.

Михайло Федоров також нагадав, що зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

"Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну. Дякую нашим партнерам — компаніям Vodafone та Nokia — за важливий крок до впровадження 5G. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію", — додав міністр цифрової трансформації.

Зауважимо, що головною відмінністю 5G від 4G є швидкість роботи — якщо для бездротового інтернету четвертого покоління максимальна швидкість передачі даних досягає 10 Мбіт за секунду, то для п’ятого ця швидкість зростає мінімум до 100 Мбіт за секунду. Тобто мобільний інтернет може не тільки стати гідною альтернативою кабельному, але й дозволить розвивати багато передових технологій на кшталт безпілотних автомобілів та роботехніки.

Раніше "Телеграф" писав, що торік Україна підписала меморандум про співпрацю з Латвією для прискорення впровадження та запуску 5G.