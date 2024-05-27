В Украине протестовали 5G: что показали результаты

Тестирование проводила компания Vodafone

Впервые в Украине в тестовом режиме была запущена мобильная сеть 5G. Тестирование проводит телекоммуникационная компания Vodafone.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Отмечается, что первые результаты положительные.

"В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G. Инновационный центр Промприбор в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи. Все работает", — говорится в сообщении.

Михаил Федоров также напомнил, что сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

"Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну. Благодарю наших партнеров — компании Vodafone и Nokia — за важный шаг к внедрению 5G. Надеюсь, очень скоро сможем масштабировать технологию", — добавил министр цифровой трансформации.

Заметим, что главным отличием 5G от 4G является скорость работы – если для беспроводного интернета четвертого поколения максимальная скорость передачи данных достигает 10 Мбит/с, то для пятого эта скорость возрастает минимум до 100 Мбит/с. То есть мобильный интернет может не только стать достойной альтернативой кабельному, но и позволит развивать многие передовые технологии вроде беспилотных автомобилей и роботехники.

Ранее "Телеграф" писал, что в прошлом году Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Латвией для ускорения внедрения и запуска 5G.