Країни НАТО мають збільшити видатки на оборону до 2-3% ВВП, - Віцеспікерка Олена Кондратюк виступила на безпековій конференції в Римі

У Римі відбулася безпекова конференція "Культура безпеки: внесок Італії". Україну на заході представила Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

У конференції також взяли участь керівництво Служби розвідки Італії, Служби карабінерів; Голова Комісії Сенату з питань європейської політики; високопоставлені військові, дипломати, представники оборонних підприємств Італії.

"Ключова тема заходу — консолідація зусиль для відповіді на російське вторгнення в Україну. На пов’язані з цим безпекові виклики для України та Італії, як країни ЄС і НАТО — для усієї Європи. У фокусі уваги також протидія кіберзагрозам та російській дезінформації", — зазначила Олена Кондратюк.

У своєму виступі Заступниця Голови Верховної Ради наголосила, що Україна дуже зацікавлена у співпраці з військово-промисловим комплексом Італії, як одним з найбільш високотехнологічних.

"Я звертаюся до всіх, хто присутній у цьому залі. Якщо ви ще не виробляєте і не передаєте зброю для України — почніть! Якщо виробляєте і передаєте — подвійте цю кількість!", — підкреслила Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Вона відзначила, що 5 італійських оборонних компаній вже долучилися до Альянсу оборонних індустрій під час нещодавнього візиту до Києва.

Заступниця Голови українського Парламенту також закликала країни НАТО суттєво посилити видатки на оборону.

"Нам потрібна чесна розмова з країнами НАТО і країнами-гарантами миру в Європі. Росія залишатиметься найбільшою загрозою безпеки для Європи у найближчому майбутньому.

Країнам членам НАТО треба збільшити бюджети на оборону до 2 – 2,5 – 3 %. Нам потрібен справжній Мир, а не умиротворення агресора!", — наголосила Олена Кондратюк.

Окрім того, Віцеспікерка запросила учасників конференції до участі у фандрайзинговій кампанії з інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України. Вона має назву "Зброярі".

"До ініціативи вже долучилися Нідерланди, Данія та Канада. Мета проєкту — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в 2024 році", — підсумувала Олена Кондратюк.