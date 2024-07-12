Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 2-3% ВВП, — Вице-спикер Елена Кондратюк выступила на конференции по безопасности в Риме
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В Риме состоялась конференция по безопасности "Культура безопасности: вклад Италии". Украину на мероприятии представила Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.
В конференции также приняло участие руководство Службы разведки Италии, Службы карабинеров; Председатель Комиссии Сената по европейской политике; высокопоставленные военные, дипломаты, представители оборонных предприятий Италии.
"Ключевая тема мероприятия — консолидация усилий для ответа на российское вторжение в Украину. На связанные с этим вызовы безопасности для Украины и Италии, как страны ЕС и НАТО — для всей Европы. В фокусе внимания также противодействие киберугрозам и российской дезинформации", — отметила Елена Кондратюк.
В своем выступлении заместитель Председателя Верховной Рады подчеркнула, что Украина очень заинтересована в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Италии как с одним из наиболее высокотехнологичных.
"Я обращаюсь ко всем, кто присутствует в этом зале. Если вы еще не производите и не передаете оружие для Украины — начните! Если производите и передаете — удвоите это количество!", — подчеркнула Вице-спикер Елена Кондратюк.
Она отметила, что пять итальянских оборонных компаний уже присоединились к Альянсу оборонных индустрий во время недавнего визита в Киев.
Заместитель Главы украинского Парламента также призвала страны НАТО существенно усилить расходы на оборону.
"Нам нужен честный разговор со странами НАТО и странами-гарантами мира в Европе. Россия будет оставаться самой большой угрозой безопасности для Европы в ближайшем будущем".
Странам НАТО необходимо увеличить бюджеты на оборону до 2-2,5-3%. Нам нужен настоящий Мир, а не умиротворение агрессора!", — подчеркнула Елена Кондратюк.
Кроме того, Вице-спикер пригласила участников конференции к участию в фандрайзинговой кампании по инвестициям в оборонно-промышленный комплекс Украины. Она называется "Оружейники".
"К инициативе уже присоединились Нидерланды, Дания и Канада. Цель проекта — собрать $10 млрд на производство украинского оружия в 2024 году", — подытожила Елена Кондратюк.