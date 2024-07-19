"Гридь", "войовник" і не тільки: як ще можна сказати "воїн" українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є більше десятка відповідних слів
Тема війни так чи інакше дуже часто є в обговореннях у сьогоднішніх реаліях. Одне із найчастіших слів з цієї тематики — воїн. Однак далеко не всі знають, що в українській мові воно має величезну кількість синонімів, які можна використати, щоб прикрасити свою промову.
Про це йдеться на сайті "Слововір". Там представили понад десять слів, які використовують у наш час досить рідко.
Воїном називають людину, яка присвятила себе військовій справі, безпосередньо беручи участь у бойових діях. Деякі з його рідкісних синонімів зараз можна побачити лише у книгах та фільмах.
Якими словами можна замінити "воїн" в українській:
- "Вояка";
- "Ратник";
- "Войовник";
- "Бойовник";
- "Бійця";
- "Бієць";
- "Стрілець";
- "Військовик";
- "Витязь";
- "Жовнір";
- "Жовдак";
- "Гридь";
- "Рекрут";
- "Дружинник";
- "Комонник";
- "Некрут";
- "Гайдук";
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською мовою писати слова ввічливості. У них багато хто робить поширені помилки. Йдеться про слова, які ми використовуємо для привітання, прощання, побажання на добраніч, прохання чогось і т.д.