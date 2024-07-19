"Гридь", "войовник" і не тільки: як ще можна сказати "воїн" українською

Є більше десятка відповідних слів

Тема війни так чи інакше дуже часто є в обговореннях у сьогоднішніх реаліях. Одне із найчастіших слів з цієї тематики — воїн. Однак далеко не всі знають, що в українській мові воно має величезну кількість синонімів, які можна використати, щоб прикрасити свою промову.

Про це йдеться на сайті "Слововір". Там представили понад десять слів, які використовують у наш час досить рідко.

Воїном називають людину, яка присвятила себе військовій справі, безпосередньо беручи участь у бойових діях. Деякі з його рідкісних синонімів зараз можна побачити лише у книгах та фільмах.

Якими словами можна замінити "воїн" в українській:

"Вояка";

"Ратник";

"Войовник";

"Бойовник";

"Бійця";

"Бієць";

"Стрілець";

"Військовик";

"Витязь";

"Жовнір";

"Жовдак";

"Гридь";

"Рекрут";

"Дружинник";

"Комонник";

"Некрут";

"Гайдук";

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською мовою писати слова ввічливості. У них багато хто робить поширені помилки. Йдеться про слова, які ми використовуємо для привітання, прощання, побажання на добраніч, прохання чогось і т.д.