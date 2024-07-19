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"Гридь", "войовник" і не тільки: як ще можна сказати "воїн" українською

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 19 липня 2024, 17:14

Є більше десятка відповідних слів

Тема війни так чи інакше дуже часто є в обговореннях у сьогоднішніх реаліях. Одне із найчастіших слів з цієї тематики — воїн. Однак далеко не всі знають, що в українській мові воно має величезну кількість синонімів, які можна використати, щоб прикрасити свою промову.

Про це йдеться на сайті "Слововір". Там представили понад десять слів, які використовують у наш час досить рідко.

Воїном називають людину, яка присвятила себе військовій справі, безпосередньо беручи участь у бойових діях. Деякі з його рідкісних синонімів зараз можна побачити лише у книгах та фільмах.

Якими словами можна замінити "воїн" в українській:

  • "Вояка";
  • "Ратник";
  • "Войовник";
  • "Бойовник";
  • "Бійця";
  • "Бієць";
  • "Стрілець";
  • "Військовик";
  • "Витязь";
  • "Жовнір";
  • "Жовдак";
  • "Гридь";
  • "Рекрут";
  • "Дружинник";
  • "Комонник";
  • "Некрут";
  • "Гайдук";

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською мовою писати слова ввічливості. У них багато хто робить поширені помилки. Йдеться про слова, які ми використовуємо для привітання, прощання, побажання на добраніч, прохання чогось і т.д.

Теги:
#Українська мова #Слова #Воїн