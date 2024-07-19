"Гридь", "войовник" и не только: как еще можно сказать "воїн" на украинском

Есть более десятка подходящих слов

Тема войны так или иначе очень часто присутствует в обсуждениях в сегодняшних реалиях. Одним из частых слов из этой тематики — воин. Однако далеко не все знают, что в украинском языке оно имеет огромное количество синонимов, которые можно использовать, чтобы украсить свою речь.

Об этом говорится на сайте "Словотвір". Там представили более десяти слов, которые используют в наше время довольно редко.

Воином называют человека, посвятившего себя военному делу, непосредственно участвуя в боевых действиях. Некоторые из его редких синонимов сейчас можно увидеть только в книгах и фильмах.

Какими словами можно заменить "воїн" в украинском:

"Вояка";

"Ратник";

"Войовник";

"Бойовник";

"Бійця";

"Бієць";

"Стрілець";

"Військови́к";

"Витязь";

"Жовнір";

"Жовдак";

"Гридь";

"Рекрут";

"Дружинник";

"Комонник";

"Некрут";

"Гайдук";

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно в украинском языке писать слова вежливости. В них многие делают распространенные ошибки. Речь идет о словах, которые мы используем для приветствия, прощания, пожелания спокойной ночи, просьбы чего-то и т.д.