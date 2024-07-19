"Гридь", "войовник" и не только: как еще можно сказать "воїн" на украинском
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Есть более десятка подходящих слов
Тема войны так или иначе очень часто присутствует в обсуждениях в сегодняшних реалиях. Одним из частых слов из этой тематики — воин. Однако далеко не все знают, что в украинском языке оно имеет огромное количество синонимов, которые можно использовать, чтобы украсить свою речь.
Об этом говорится на сайте "Словотвір". Там представили более десяти слов, которые используют в наше время довольно редко.
Воином называют человека, посвятившего себя военному делу, непосредственно участвуя в боевых действиях. Некоторые из его редких синонимов сейчас можно увидеть только в книгах и фильмах.
Какими словами можно заменить "воїн" в украинском:
- "Вояка";
- "Ратник";
- "Войовник";
- "Бойовник";
- "Бійця";
- "Бієць";
- "Стрілець";
- "Військови́к";
- "Витязь";
- "Жовнір";
- "Жовдак";
- "Гридь";
- "Рекрут";
- "Дружинник";
- "Комонник";
- "Некрут";
- "Гайдук";
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно в украинском языке писать слова вежливости. В них многие делают распространенные ошибки. Речь идет о словах, которые мы используем для приветствия, прощания, пожелания спокойной ночи, просьбы чего-то и т.д.