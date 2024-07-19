Укр

"Гридь", "войовник" и не только: как еще можно сказать "воїн" на украинском

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 19 июля 2024, 17:14

Есть более десятка подходящих слов

Тема войны так или иначе очень часто присутствует в обсуждениях в сегодняшних реалиях. Одним из частых слов из этой тематики — воин. Однако далеко не все знают, что в украинском языке оно имеет огромное количество синонимов, которые можно использовать, чтобы украсить свою речь.

Об этом говорится на сайте "Словотвір". Там представили более десяти слов, которые используют в наше время довольно редко.

Воином называют человека, посвятившего себя военному делу, непосредственно участвуя в боевых действиях. Некоторые из его редких синонимов сейчас можно увидеть только в книгах и фильмах.

Какими словами можно заменить "воїн" в украинском:

  • "Вояка";
  • "Ратник";
  • "Войовник";
  • "Бойовник";
  • "Бійця";
  • "Бієць";
  • "Стрілець";
  • "Військови́к";
  • "Витязь";
  • "Жовнір";
  • "Жовдак";
  • "Гридь";
  • "Рекрут";
  • "Дружинник";
  • "Комонник";
  • "Некрут";
  • "Гайдук";

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно в украинском языке писать слова вежливости. В них многие делают распространенные ошибки. Речь идет о словах, которые мы используем для приветствия, прощания, пожелания спокойной ночи, просьбы чего-то и т.д.

Теги:
#Украинский язык #Слова #Воин