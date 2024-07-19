Не забудьте про "будь ласка": як правильно писати слова ввічливості

Є вирази, в яких помиляються частіше за інші

Українська мова строката та багатогранна. Її ще більш милозвучною роблять слова ввічливості. Їх потрібно використовувати при привітанні, прощанні, коли щось у когось прохаєш або комусь щось бажаєш.

Є ті слова ввічливості, у яких люди часто припускаються помилок. Серед них слова та вирази "будь ласка", "до побачення" та "на добраніч" — їх треба писати окремо.

Також до слів ввічливості належать:

для привітання — добрий вечір, здоровенькі були, світлої днини або мої вітання чи вітаю вас,

— добрий вечір, здоровенькі були, світлої днини або мої вітання чи вітаю вас, при прощанні доречно використовувати до побачення, до зустрічі, бувайте, бувайте здорові, на все добре або до наступної зустрічі,

доречно використовувати до побачення, до зустрічі, бувайте, бувайте здорові, на все добре або до наступної зустрічі, якщо вам потрібно вибачитися за якусь провину, то варто використовувати вибач мені, пробачте мені, даруйте, перепрошую або прошу вибачити,

за якусь провину, то варто використовувати вибач мені, пробачте мені, даруйте, перепрошую або прошу вибачити, якщо вам треба попрохати окрім будь ласка є також формулювання уклінно прошу, з вашого дозволу або дозвольте,

окрім будь ласка є також формулювання уклінно прошу, з вашого дозволу або дозвольте, якщо вам треба виразити вдячність до людини за її допомогу іншим чином окрім дякую та спасибі є кілька інших мовних форм, наприклад уклінно дякую, щиро дякую, дуже дякую або дуже вдячний.

Використання різних слів ввічливості робить мову не тільки багатше. Воно додає вам полюсів як співрозмовнику.

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