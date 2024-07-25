Не тільки "Маринка": як можна ласкаво назвати Марину українською

Щоб ласкаво назвати Марину українською, є багато варіантів

Багато хто зараз намагається переходити українською мовою. Проте дуже часто люди не знають, як правильно звертатися до інших на ім’я українською мовою.

Зокрема багато ласкаво українською мовою звертаються до Марини лише "Маринка". "Телеграф" розповідає, що означає це ім’я і як ще можна звернутися до Марини.

Зазначимо, що жіноче ім’я Марина походить від латинського слова marina — "морська". Його історія належить до культу римської богині Венери. Слово "марина" було одним із її епітетів (Venus Marina).

Ім’я досить популярне. За даними порталу "Рідні", його носять 261 005 осіб.

Як можна ласкаво назвати Марину українською

Одним із найпопулярніших варіантів є "Маринка". Однак не тільки так можна називати жінок із цим ім’ям. Друзі та близькі ще можуть назвати її "Маришею".

Також існують інші варіанти прізвиськ для Марини:

Мариночка;

Марійка;

Мариночечка;

Маринушка;

Мариночка;

Мара;

Маруся;

Муся.

Кожен з цих варіантів надасть імені особливу нотку та лагідний відтінок.

Раніше ми розповідали, як правильно назвати Анжелу, Світлану та Сніжану українською мовою. Також "Телеграф" писав, як українською лагідно скорочувати популярні чоловічі імена.