Залиште "Танєчку" росіянам: як правильно звертатися до Тетяни українською

Не псуйте прекрасне ім’я русизмами!

У переліку найбільш поширених жіночих імен в Україні є Тетяна. Проте не кожен знає, що звертання "Танєчка" є русифікованим і його краще залишити росіянам.

В українській мові є безліч гарних та колоритних звертань. Детальніше у цьому питанні розібрався "Телеграф".

Що означає ім’я Тетяна

У цього імені є декілька версій походження. Одна з них пов’язує утворення популярного імені з Давньою Грецією. У перекладі Тетяна "упорядниця", "засновниця" чи "повелителька".

Інша версія говорить, що це жіноча форма чоловічого імені Татіан. За цією версією, слово "Тетяна" має давньоримське походження.

Цікавий факт стосовно поширення цього імені: Тетяна є найбільш розповсюдженим жіночим іменем в Україні. У загальному рейтингу вона займає друге місце. Популярніше за Тетян тільки чоловіче ім’я Олександр.

Понад один мільйон 200 тисяч українок є носіями цього імені, про що йдеться на порталі "Рідні". Цікаво, що воно менш поширене на заході країни.

На заході значно менше жінок з цим іменем, ніж у інших частинах країни

Як правильно звертатись українською

"Танєчку" залиште росіянам. Замість цього звертайтесь до Тетяни або за повним іменем, або використовуючи зменшувальні форми. У кличному відмінку правильно звертатись так: "Тетяно".

У цього жіночого імені є дуже багато пестливо-зменшувальних форм. Ось публікуємо найбільш поширені:

Тетянка;

Танюся;

Тетяночка;

Туся;

Татуся;

Танюта;

Тата;

Таша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про правильну форму імені Данило. Дуже часто українці вживають його русифіковані варіанти.