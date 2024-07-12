Залиште "Танєчку" росіянам: як правильно звертатися до Тетяни українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не псуйте прекрасне ім’я русизмами!
У переліку найбільш поширених жіночих імен в Україні є Тетяна. Проте не кожен знає, що звертання "Танєчка" є русифікованим і його краще залишити росіянам.
В українській мові є безліч гарних та колоритних звертань. Детальніше у цьому питанні розібрався "Телеграф".
Що означає ім’я Тетяна
У цього імені є декілька версій походження. Одна з них пов’язує утворення популярного імені з Давньою Грецією. У перекладі Тетяна "упорядниця", "засновниця" чи "повелителька".
Інша версія говорить, що це жіноча форма чоловічого імені Татіан. За цією версією, слово "Тетяна" має давньоримське походження.
Цікавий факт стосовно поширення цього імені: Тетяна є найбільш розповсюдженим жіночим іменем в Україні. У загальному рейтингу вона займає друге місце. Популярніше за Тетян тільки чоловіче ім’я Олександр.
Понад один мільйон 200 тисяч українок є носіями цього імені, про що йдеться на порталі "Рідні". Цікаво, що воно менш поширене на заході країни.
Як правильно звертатись українською
"Танєчку" залиште росіянам. Замість цього звертайтесь до Тетяни або за повним іменем, або використовуючи зменшувальні форми. У кличному відмінку правильно звертатись так: "Тетяно".
У цього жіночого імені є дуже багато пестливо-зменшувальних форм. Ось публікуємо найбільш поширені:
- Тетянка;
- Танюся;
- Тетяночка;
- Туся;
- Татуся;
- Танюта;
- Тата;
- Таша.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про правильну форму імені Данило. Дуже часто українці вживають його русифіковані варіанти.