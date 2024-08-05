"Силіна" і навіть "Лисиця": до носительок цього українського імені відтепер ви звертатиметеся тільки так

Багато стародавніх імен в Україні знову набувають популярності

В українській мові є багато красивих жіночих імен, хоча у широкому побуті можна зустріти від сили половину з них. Тому поки українці завзято намагаються дерусифікувати Олєчок і Танєчок, а також ведуть запеклі дискусії про те, як правильно "Анна" чи "Ганна", більш рідкісні імена взагалі вганяють багатьох у ступор.

До такого, наприклад, належить давнє ім’я Василиса, яке було популярним ще за часів Русі. Як правильно його скорочувати, розповів ТСН.

За інформацією сайту в українській мові, це ім’я має такі скорочені форми:

Вася;

Васа;

Силя;

Ася;

Лися.

Також там наводять і екзотичніші форми:

Силіна;

Силінка;

Лисиця.

Коріння цього імені сягає титулу царів Стародавньої Греції, де словом "базилевс" іменували суверенних правителів. Також цей епітет носила одна з наймогутніших богинь грецького пантеону Гера.

Пізніше слово перекочувало до Візантії, де "романізувалося" і втратило букву "б" на початку, змінивши її на "в". Таким чином "василевсами", яке у слов’янських країнах перетворилося на ім’я Василь, спочатку іменували імператорів Візантії, а імператриці мали титул "василіса".

На терени Русі це ім’я проникло орієнтовно в XIII столітті, але вже на початку XX століття воно вже вважалося рідкісним. Зараз воно зустрічається набагато частіше через моду на екзотику, але все ще може здивувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про правильну форму імені Данила. Найчастіше українці використовують його русифіковані варіанти.