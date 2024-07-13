"Олєчки" у росіян: як правильно назвати Ольгу українською мовою

Це ім’я зовсім належало чоловікові

Мало хто знав, але давньоскандинавське ім’я Ольга – це жіночий варіант чоловічого імені Олег. Більше того, в українській мові немає варіанта "Олєчка", натомість багато своїх унікальних вимов.

"Телеграф" розповість про те, як слід звертатися до Ольги українською мовою. До речі, в Україні майже 1 млн носіїв цього імені.

Так, ім’я Ольга походить від давньоскандинавського імені Helga, яке означає священний чи святий. Це ім’я стало канонічним християнським після канонізації княгині Ольги у 1547 році.

Зменшувально-пестливі форми імені Ольга українською мовою звучать так: Оленька, Олюня чи Олюнічка, Олюся чи Олюсюня, Олюсік чи Олюсічка, Ольгуня, Олічка (не плутати з російською "Олєчка"), Леля, Лелека, Льоля. А в деяких випадках можна сказати навіть зухваліше: Оляндрик, Олямба чи Ольгєта.

На липень 2024 року в Україні налічується 962 668 Оль серед українок, а найвідоміші з них, звичайно ж, зірки шоубізнесу Оля Полякова, Ольга Сумська, Ольга Фреймут, Оля Цибульська, Ольга Вінницька (більше відома під псевдонімом Альона Вінницька). Також Ольга Петрівна Косач-Кривінюк (сестра Лесі Українки та теж письменниця) та Ольга Петрівна Косач (літературний псевдонім Олена Пчілка, мама Лесі Українки). Відома на весь світ українська фехтувальниця Ольга Харлан.

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно звертатися до Юри українською мовою. Про ім’я "Юрка" точно варто забути.