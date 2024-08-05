"Ганна" чи "Анна" — як правильно українською? Мовазнавець поставив крапку у питанні

Багатьом здасться ця відповідь несподіваною

Одним із популярних жіночих імен в Україні є Анна. Однак багато хто не знає, як правильно писати його українською мовою, постійно плутаючи між "Ганною" та "Анною".

Мовознавець і відомий вчитель Олександр Авраменко пояснив, який із цих варіантів буде вірним. Він підкреслив, що і так і так говорити й писати правильно і вибір імені в українському залишається за батьками.

"Анна і Ганна — це два фонетичні варіанти одного імені. У російській і болгарській мові поширений варіант Анна, а в українській, польській і білоруській — Ганна. У чеській — Гана, але з однією буквою "н". Батьки мають право вибирати той варіант, який їм до вподоби", — пояснив Авраменко.

Також він розповів про інші імена, які в документах зараз записують не так, як багато хто звик: не "Христина", а "Крістіна", не "Микита", а "Нікіта", не "Олена", а "Альона".

"Дорогі батьки, це ваше право, але більш поширений в нашій країні й, як на мене, правильний варіант, коли ім’я записують згідно з українською правописною традицією, а в житті називають тією формою, яка більше подобається", — резюмував мовознавець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно звучатиме по батькові від імені Віталій в українській мові. Багато хто робить у ньому помилки.