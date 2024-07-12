Данііл — це в Росії: як правильно звучить ім'я українською

Це дуже цікаве питання з важливим нюансом

Через зросійщення багато імен отримали чужорідні форми, які суперечать правопису. Наприклад, чоловіче ім’я Данило має багато форм, і більшість з них за правилами української мови є помилковими.

Запам’ятайте, до Данііл — це в Росії, бо у нас правильно говорити інакше. "Телеграф" розібрався, які є форми цього імені та на які нюанси варто звернути увагу.

Як звертатись до Данила: правильні форми імені українською мовою

За правописом, є одна грамотна форма — Данило. Це ім’я має біблійне походження. У перекладі з івриту означає "Бог мій суддя".

В Україні поширено багато помилкових форм цього імені. Серед них:

Данііл;

Даніїл;

Даніл;

Даніла;

Даниїл.

Інколи такі форми навіть записують у паспорт. Важливий нюанс: офіційним є ім’я, яке записане у документах. Навіть якщо воно помилкове. Тобто, якщо у паспорті написано "Данііл", то саме це є справжнім офіційним ім’ям особи, і його потрібно вносити в інші документи.

Що стосується українського імені Данило, то воно має багато розмовних та зменшувальних форм. Перерахуємо найпопулярніші:

Данилко;

Данилонько;

Данилочко;

Даня;

Данько;

Данцьо;

Данусик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які жіночі імена приносять щастя. У переліку є дуже популярні імена в Україні.