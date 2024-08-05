"Силіна" и даже "Лисиця": к носительницам этого украинского имени отныне вы будете обращаться только так

Многие древние имена в Украине вновь обретают популярность

В украинском языке есть много красивых женских имен, хотя в широком обиходе можно встретить от силы половину из них. Поэтому пока украинцы упорно пытаются дерусифицировать Олечек и Танечек, а также ведут ожесточенные дискуссии о том, как правильно "Анна" или "Ганна", более редкие имена и вовсе вгоняют многих в ступор.

К такому, например, относится древнее имя Василиса, которое было популярным еще во времена Руси. Как правильно его сокращать рассказал ТСН.

По информации сайта в украинском языке это имя имеет следующие сокращенные формы:

Вася;

Васа;

Силя;

Ася;

Лися.

Также там приводят и более экзотические формы:

Силіна;

Силінка;

Лисиця.

Корни этого имени уходят к титулу царей Древней Греции, где словом "базилевс" именовали суверенных правителей. Также этот эпитет носила одна из самых могущественных богинь греческого пантеона — Гера.

Позже слово перекочевало в Византию, где "романизировалось" и потеряло букву "б" в начале, сменив ее на "в". Таким образом "василевсами", которое в славянских странах преобразовалось в имя Василий, изначально именовали императоров Византии, а императрицы имели титул "василиса".

На просторы Руси это имя проникло ориентировочно в XIII веке, но уже к началу XX века оно уже считалось редким. Сейчас же оно встречается гораздо чаще из-за моды на экзотику, но все еще может удивить.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о правильной форме имени Даниил. Очень часто украинцы используют его русифицированные варианты.