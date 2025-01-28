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Досить говорити "Олєчка": як це ім’я правильно звучить українською мовою

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як правильно звертатися до Ольги українською мовою Новина оновлена 28 січня 2025, 12:32
Як правильно звертатися до Ольги українською мовою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є як мінімум 12 різних варіантів

В іменах в українській мові часто використовують зменшувально-пестливі форми. Однак деякі з них досі неправильно вимовляють. Наприклад, слід запам’ятати, що українською говорити "Олєчка" — не вірно.

"Телеграф" розповідає, як правильно звертатися до Ольги українською мовою. Є кілька варіантів вимови.

Ім’я Ольга походить від давньоскандинавського імені Helga, яке означає священний чи святий. Це ім’я стало канонічним християнським після канонізації княгині Ольги у 1547 році.

Зменшувально-пестливі форми імені Ольга українською мовою звучать так:

  • "Оленька";
  • "Олюня";
  • "Олюнічка";
  • "Олюся";
  • "Олюсюня";
  • "Олюсік";
  • "Олюсічка";
  • "Ольгуня";
  • "Олічка";
  • "Леля";
  • "Лелека";
  • "Льоля".

За даними порталу "Рідні", наразі налічується 962 668 Оль серед українок. Найвідоміші з них, наприклад, зірки шоубізнесу: Оля Полякова, Ольга Сумська, Ольга Фреймут, Оля Цибульська, Ольга Вінницька (більше відома під псевдонімом Альона Вінницька).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як правильно по-українському називати по батькові дітей Юрія. Однак не всі знають, як воно правильно звучить — Юрійович, Юрійович, Юріївна чи Юріївна.

Теги:
#Українська мова #Правила #Імена