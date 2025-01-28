Досить говорити "Олєчка": як це ім’я правильно звучить українською мовою
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Є як мінімум 12 різних варіантів
В іменах в українській мові часто використовують зменшувально-пестливі форми. Однак деякі з них досі неправильно вимовляють. Наприклад, слід запам’ятати, що українською говорити "Олєчка" — не вірно.
"Телеграф" розповідає, як правильно звертатися до Ольги українською мовою. Є кілька варіантів вимови.
Ім’я Ольга походить від давньоскандинавського імені Helga, яке означає священний чи святий. Це ім’я стало канонічним християнським після канонізації княгині Ольги у 1547 році.
Зменшувально-пестливі форми імені Ольга українською мовою звучать так:
- "Оленька";
- "Олюня";
- "Олюнічка";
- "Олюся";
- "Олюсюня";
- "Олюсік";
- "Олюсічка";
- "Ольгуня";
- "Олічка";
- "Леля";
- "Лелека";
- "Льоля".
За даними порталу "Рідні", наразі налічується 962 668 Оль серед українок. Найвідоміші з них, наприклад, зірки шоубізнесу: Оля Полякова, Ольга Сумська, Ольга Фреймут, Оля Цибульська, Ольга Вінницька (більше відома під псевдонімом Альона Вінницька).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як правильно по-українському називати по батькові дітей Юрія. Однак не всі знають, як воно правильно звучить — Юрійович, Юрійович, Юріївна чи Юріївна.