Досить говорити "Олєчка": як це ім’я правильно звучить українською мовою

Є як мінімум 12 різних варіантів

В іменах в українській мові часто використовують зменшувально-пестливі форми. Однак деякі з них досі неправильно вимовляють. Наприклад, слід запам’ятати, що українською говорити "Олєчка" — не вірно.

"Телеграф" розповідає, як правильно звертатися до Ольги українською мовою. Є кілька варіантів вимови.

Ім’я Ольга походить від давньоскандинавського імені Helga, яке означає священний чи святий. Це ім’я стало канонічним християнським після канонізації княгині Ольги у 1547 році.

Зменшувально-пестливі форми імені Ольга українською мовою звучать так:

"Оленька";

"Олюня";

"Олюнічка";

"Олюся";

"Олюсюня";

"Олюсік";

"Олюсічка";

"Ольгуня";

"Олічка";

"Леля";

"Лелека";

"Льоля".

За даними порталу "Рідні", наразі налічується 962 668 Оль серед українок. Найвідоміші з них, наприклад, зірки шоубізнесу: Оля Полякова, Ольга Сумська, Ольга Фреймут, Оля Цибульська, Ольга Вінницька (більше відома під псевдонімом Альона Вінницька).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як правильно по-українському називати по батькові дітей Юрія. Однак не всі знають, як воно правильно звучить — Юрійович, Юрійович, Юріївна чи Юріївна.