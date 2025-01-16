Спочатку ім’я, а потім прізвище, чи навпаки? Як правильно заповнювати документи українською мовою

Ці важливі правила має знати кожен

Вимоги до порядку написання імені та прізвища в офіційних документах затверджено Кабінетом Міністрів України. Спочатку необхідно писати своє прізвище, а потім уже вказувати ініціали.

Це важливе правило необхідно запам’ятати і завжди слідувати йому. Про це неодноразово розповідав лінгвіст та викладач Олександр Авраменко.

Так, під час заповнення офіційних документів спочатку ви вказуєте прізвище, а потім ініціали – початкові літери імені та по батькові. Це стосується і тих випадків, коли вам необхідно вказати тільки прізвище та ім’я.

Щоб запам’ятати це правило, досить згадати шкільні журнали — там усі були "розставлені" в алфавітному порядку за першою літерою прізвища. Тому правильно буде:

Попович Ганни

Іванова Сергія

Бондаренка Івана

"Згідно з вимогами до оформлення документів, затвердженими Кабінетом Міністрів України, спочатку треба писати прізвище, а потім — ініціали. Це пов’язано з тим, що в документах за алфавітом ставлять не імена людей, а їхні прізвища", — сказав Авраменко.

При цьому наприкінці офіційного документа, де вам потрібно поставити свій підпис, спочатку необхідно записати ініціали, а потім прізвище.

Ці правила слід обов’язково виконувати, оскільки неправильно заповнені бланки вважатимуться недійсними.

А в інших випадках — у живому спілкуванні, приватному листуванні, на сцені чи роботі спочатку прийнято називати ім’я людини, а вже потім його прізвище.

"Це наша давня традиція: Богдан Хмельницький, Ліна Костанко, а не навпаки", – резюмував мовознавець.

Нагадаємо, українською не слід говорити "будь ласка" і "нема за що", коли вам дякують за допомогу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як українською правильно називати мешканців обласних центрів. Багато хто при цьому робить помилки і внаслідок впливу російської мови використовують суфікс -чани, що суперечить правилам українського словотвору.