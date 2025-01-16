Спочатку ім’я, а потім прізвище, чи навпаки? Як правильно заповнювати документи українською мовою
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Ці важливі правила має знати кожен
Вимоги до порядку написання імені та прізвища в офіційних документах затверджено Кабінетом Міністрів України. Спочатку необхідно писати своє прізвище, а потім уже вказувати ініціали.
Це важливе правило необхідно запам’ятати і завжди слідувати йому. Про це неодноразово розповідав лінгвіст та викладач Олександр Авраменко.
Так, під час заповнення офіційних документів спочатку ви вказуєте прізвище, а потім ініціали – початкові літери імені та по батькові. Це стосується і тих випадків, коли вам необхідно вказати тільки прізвище та ім’я.
Щоб запам’ятати це правило, досить згадати шкільні журнали — там усі були "розставлені" в алфавітному порядку за першою літерою прізвища. Тому правильно буде:
- Попович Ганни
- Іванова Сергія
- Бондаренка Івана
"Згідно з вимогами до оформлення документів, затвердженими Кабінетом Міністрів України, спочатку треба писати прізвище, а потім — ініціали. Це пов’язано з тим, що в документах за алфавітом ставлять не імена людей, а їхні прізвища", — сказав Авраменко.
При цьому наприкінці офіційного документа, де вам потрібно поставити свій підпис, спочатку необхідно записати ініціали, а потім прізвище.
Ці правила слід обов’язково виконувати, оскільки неправильно заповнені бланки вважатимуться недійсними.
А в інших випадках — у живому спілкуванні, приватному листуванні, на сцені чи роботі спочатку прийнято називати ім’я людини, а вже потім його прізвище.
"Це наша давня традиція: Богдан Хмельницький, Ліна Костанко, а не навпаки", – резюмував мовознавець.
Нагадаємо, українською не слід говорити "будь ласка" і "нема за що", коли вам дякують за допомогу.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як українською правильно називати мешканців обласних центрів. Багато хто при цьому робить помилки і внаслідок впливу російської мови використовують суфікс -чани, що суперечить правилам українського словотвору.