Розкраданнями в "Укргазвидобуванні" зацікавилася прокуратура. Хто може бути причетний і скільки мільйонів "пішли наліво"

Як неодноразово писав "Телеграф", у дочірній компанії "Нафтогазу" — "Укргазвидобування", процвітають схеми, через які страждає держава. Зрештою, на це звернули увагу компетентні органи. Зокрема, прокуратура вручила підозру керівництву двох приватних компаній про розкрадання майже 25 млн грн коштів держкомпанії.

У повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури уточнюється, що йдеться про продаж для потреб АТ "Укргазвидобування" залізобетонних плит, які не відповідали заявленій якості. Продавці з двох компаній змогли "наварити" на різниці в ціні 24,6 млн грн.

За даними "Телеграфа", однією з компаній про які йдеться у повідомленні столичної прокуратури, є ТОВ "Світловодський завод залізобетонних виробів" (СЗЗБВ). Ця фірма є давнім фаворитом керівництва АТ "Укргазвидобування", у якої СЗЗБВ за даними сервісу OpenDataBot виграв тендерів на загальну суму 755 млн грн.

Про те, як ці перемоги досягалися, свідчать, наприклад, торги за 28 листопада 2023 року. Тоді компанія купувала 3208 залізобетонних плит ПАГ-14 на загальну суму 56,2 млн грн і хотіла, щоб вони були посилені металевою арматурою. Зауваження одного з учасників, що подібна арматура в Україні не робиться, в "Укргазвидобуванні" проігнорували. Є підозри, що з виробництва могла бути використана арматура російського виробництва. Або вітчизняна, але з іншими характеристиками.

Відмовилася держфірма купувати плити, укріплені металевими канатами. Пропозицію одного з учасників тендеру було відхилено. В результаті під вимоги замовників підійшла лише продукція ТОВ "Світловодський завод залізобетонних виробів", як імовірно, планувалося спочатку.

При цьому за даними "Телеграфа" всі внутрішні перевірки якості АТ "Укргазвидобування" продукції, що отримується, той же ТОВ "Світловодський завод залізобетонних виробів" проходив успішно. Наприклад, у серпні 2023 року таким чином перевіряли плити ПАГ-14 поставлені за договором від 28 червня 2023 року. Тоді "Укргазвидобування" купила 1731 подібну плиту за 27,5 млн грн та питань до якості не було.

Другою компанією, до якої є питання у столичної прокуратури, стало полтавське ТОВ "Прімум актив", яке за 2022-2023 роки перемогло в 17 тендерах АТ "Укргазвидобування". Лише один із цих тендерів приніс власникам "Прімум актив" у 2022-му році 42,5 млн грн. Загалом компанія заробила на тендерах 570 млн грн, і чимала їх частина припадає на АТ "Укргазвидобування".

Якщо розкрадання на УГВ справді мали місце, то питання в органів повинні виникнути не лише до постачальників продукції, а й до керівництва компанії. Питання якості матеріалів, що отримуються, — пряма сфера відповідальності служби безпеки "Укргазвидобування" та її голови Андрія Киричишина. Втім, судячи з наявності на підприємстві маси менеджерів, які підозрюються у сумнівних операціях, робота служби безпеки у держпідприємства не на висоті.

Вже після повномасштабного вторгнення російських військ до України на підприємстві неодноразово фіксували випадки крадіжки газового конденсату. Цікаво, що зупиняти розкрадання доводилося правоохоронцям. Внутрішня безпека щомісячної нестачі видобутого конденсату впевнено не помічала. Як і не помічала той факт, що вже під час війни з Росією помічницею тодішнього голови "Укргазвидобування" Олега Толмачова було призначено росіянку Дар’ю Таранову. Звільнили володарку російського паспорта лише після втручання СБУ. І знову ж таки, жодних наслідків для Киричишина не було. Це при тому, що громадянка РФ отримала доступ до чутливих до української енергетики документів. Колись люстрований із СБУ чиновник залишився стежити за безпекою на держпідприємстві.

Сам Толмачов, до речі, нещодавно звільнився за власним бажанням. Жодного аудиту його роботи проведено не було. Можливо, дії прокуратури змусять керівництво "Нафтогазу" на чолі з Олексієм Чернишовим звернути увагу на те, що відбувається у дочках НАК. Особливо з огляду на стратегічну важливість "Укргазвидобування" для країни в умовах війни.