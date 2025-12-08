Бачила перший кінотеатр та кінний трамвай: як називалась одна з найстаріших вулиць Харкова (фото)

Її перейменовували сім разів за понад 300 років

Вулиця Полтавський Шлях у Харкові існує вже понад три століття і є однією з найстаріших магістралей міста. Спочатку вона слугувала дорогою від харківської фортеці до Полтави, Києва та інших міст, а сьогодні з’єднує центр міста з вокзалом і популярною історичною місцевістю.

За цей час вулиця не раз змінювала назву і була свідком важливих подій: тут з’явилися перший кінний трамвай, перший у Російській імперії кінотеатр і перший оперний театр Харкова. Детальніше про перейменування вулиці написав "Телеграф".

Протяжність вулиці Полтавський шлях

Краєвид на Полтавський Шлях з Університетської гірки та готель

Коротенька історія

У 1794 році вулиця отримала офіційну назву Катеринославська. В той час вона була забудована дерев'яними будинками й простягалася до Холодної Гори. Наприкінці XIX століття Катеринославська стала однією з головних артерій міста: тут розташовувалися будинки губернатора та заможних городян, було насаджено сквери, зведено перший у Харкові оперний театр (будівля не збереглася), а в 1905 році відкрився перший у Російській імперії кінотеатр "Боммер", який існує й досі. У 1882 році вулицею проклали перший у Харкові маршрут кінного трамвая.

Кінотеатр "Боммер"

Назви

Протягом своєї історії вулиця змінювала назви кілька разів. У 1724 році її називали вулицею Василя Ктитора, а з 1794 року — Катеринославською, за напрямком до Катеринослава (нині Дніпро), або Херсонською — за напрямком до Херсона. У 1919 році вулицю перейменували на честь радянського політика Якова Свердлова. Під час німецької окупації у 1942 році вона знову стала Катеринославською, але після повернення радянської влади у 1943 році їй знову повернули ім’я Свердлова. Лише у 1995 році міська рада ухвалила рішення повернути історичну назву — Полтавський Шлях.

Вигляд на Полтавський Шлях з Холодної гори. 1900-ті роки

